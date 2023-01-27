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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Во время хоккейного матча в Уфе произошла массовая драка

27 января 2023, 06:03
Фото: 1MI
Хронику конфликта на льду пересказывает телеканал UTV
В Уфе во время недавнего хоккейного игроки команд «Салават Юлаев» и «Ак Барс» схлестнулись в драке на льду. Об этом сообщает городской телеканал UTV.
 
Сообщается, что потасовка началась после того, как прозвучал свисток об окончании второго периода. По информации телеканала, массовая драка началась с того, что  казанский Дмитрий Воронков якобы нанес удар игроку «Салавата Юлаева» Алексею Пустоозерову. За игрока якобы вступился капитан уфимской команды Григорий Панин. Далее к конфликту якобы присоединились остальные игроки.
 
Примечательно, что во время трансляции матча зрители могли услышать нелицеприятное высказывание одного из игроков. Кому принадлежит данное высказывание - остается неизвестным.

 — Сюда подъехал, толкаешься, <...> да? Я тебя трахну, понял? — такую фразу во время драки бросил один из игроков. 

#Азамат Нухов#ХК «Салават Юлаев»#Происшествия
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