Во время хоккейного матча в Уфе произошла массовая драка
27 января 2023, 06:03
Фото: 1MI
Хронику конфликта на льду пересказывает телеканал UTV
В Уфе во время недавнего хоккейного игроки команд «Салават Юлаев» и «Ак Барс» схлестнулись в драке на льду. Об этом сообщает городской телеканал UTV.
Сообщается, что потасовка началась после того, как прозвучал свисток об окончании второго периода. По информации телеканала, массовая драка началась с того, что казанский Дмитрий Воронков якобы нанес удар игроку «Салавата Юлаева» Алексею Пустоозерову. За игрока якобы вступился капитан уфимской команды Григорий Панин. Далее к конфликту якобы присоединились остальные игроки.
Примечательно, что во время трансляции матча зрители могли услышать нелицеприятное высказывание одного из игроков. Кому принадлежит данное высказывание - остается неизвестным.
— Сюда подъехал, толкаешься, <...> да? Я тебя трахну, понял? — такую фразу во время драки бросил один из игроков.