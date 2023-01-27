Во время хоккейного матча в Уфе произошла массовая драка

Сообщается, что потасовка началась после того, как прозвучал свисток об окончании второго периода. По информации телеканала, массовая драка началась с того, что казанский Дмитрий Воронков якобы нанес удар игроку «Салавата Юлаева» Алексею Пустоозерову. За игрока якобы вступился капитан уфимской команды Григорий Панин. Далее к конфликту якобы присоединились остальные игроки.