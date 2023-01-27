В выходные дни в Башкирии ожидается потепление до -1 градуса

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
На территории республики в предстоящие выходные ожидается потепление до -1 градуса Цельсия. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Так, по данным синоптиков, в субботу, 28 января, температура воздуха в ночное время составит -10, -15 градусов, в случае прояснений до -25 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от -6 до -11 градусов, местами столбики термометров покажут -1 градус.
В воскресенье, 29 января, температура воздуха ночью составит -10, -15 градусов, при прояснениях -20, -25. Днем -6, -11, местами также до -1 градуса. Отмечается, что на протяжении выходных возможны небольшие снегопады.