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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В выходные дни в Башкирии ожидается потепление до -1 градуса

27 января 2023, 11:18
Фото: 1MI
Также в республике ожидаются незначительные осадки

На территории республики в предстоящие выходные ожидается потепление до -1 градуса Цельсия. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, в субботу, 28 января, температура воздуха в ночное время составит -10, -15 градусов, в случае прояснений до -25 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах  от -6 до -11 градусов, местами столбики термометров покажут -1 градус.

В воскресенье, 29 января, температура воздуха ночью составит -10, -15 градусов, при прояснениях -20, -25. Днем -6, -11, местами также до -1 градуса. Отмечается, что на протяжении выходных возможны небольшие снегопады.

#Азамат Нухов#Погода
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