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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В Уфе задержали отца и сына по подозрению в сбыте наркотиков

27 января 2023, 14:18
Фото: 1MI
Отец и сын занимались распространением наркотиков на территории Башкирии, сообщает пресс-служба МВД.

В Уфе сотрудники полиции задержали отца и сына по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. По предварительным данным, отец и сын занимались распространением наркотиков на территории Башкирии. 

Как сообщает пресс-служба МВД РБ, правоохранители установили предполагаемого закладчика наркотиков, а после совместно с инспекторами ДПС оставили машину, в которой находились 19-летний сын и его 51-летний отец. Так, у молодого парня были изъяты более 20 пакетиков с порошкообразным веществом, в машине также нашли еще 20 пакетиков. Масса изъятого вещества превысила 150 граммов, позже выяснилось, что в упаковках находился мефедрон. 

У сотрудников полиции есть основания полагать, что к сбыту наркотиков может быть причастен и отец. В частности, он сообщил об имеющемся у них гараже в городе, в котором после были найдены еще 140 свертков с мефедроном, их общая масса превысила 600 граммов. Изъяли из гаража также оборудование для фасовки наркотических веществ и полимерные пакетики. 

— По предварительным данным, двое жителей Уфы совместно занимались распространением наркотических средств на территории республики. Для этого они использовали личную машину и сотовые телефоны, - пресс-служба МВД РБ.

Подчеркивается, что нелегальный бизнес не принес ни денег, ни счастья. Теперь мужчины находятся под стражей, а по факту покушения на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. 

#Элина Сайфранова#Наркотики
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