В Уфе у известного артиста театра нашли 10 горшков с коноплей

В Уфе у известного 38-летнего артиста одного из республиканских театров было найдено 10 горшков с коноплей. Как сообщает БСТ, в доме актера сотрудники полиции провели обыск, в ходе которого и было найдено более 10 горшков с коноплей и 2 светодиодные лампы, а также электронные весы и курительная трубка. Помимо самих растений в горшках были найдены уже засушенная трава в пакетиках.