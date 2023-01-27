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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Уфе у известного артиста театра нашли 10 горшков с коноплей

Сегодня, 13:18
В частном доме в СНТ был проведен обыск.

В Уфе у известного 38-летнего артиста одного из республиканских театров было найдено 10 горшков с коноплей. Как сообщает БСТ, в доме актера сотрудники полиции провели обыск, в ходе которого и было найдено более 10 горшков с коноплей и 2 светодиодные лампы, а также электронные весы и курительная трубка. Помимо самих растений в горшках были найдены уже засушенная трава в пакетиках.

В пресс-службе МВД между тем сообщают о задержании 38-летнего «предполагаемого культиватора наркосодержащих растений». Отмечается, что при обыске в частном доме по месту регистрации мужчины было найдено около 10 кустов растений, похожих на каннабис.

По предварительным данным, мужчина выращивал наркосодержащие растения у себя на даче, а затем сушил и подготавливал для употребления.

— В изготовлении запрещенных веществ мужчина сознался. От медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков отказался, — сообщает МВД Башкирии.

Так, в отношении уфимца был составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП, а вещества растительного происхождения были изъяты и направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

#Элина Сайфранова
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