В Уфе у известного артиста театра нашли 10 горшков с коноплей

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Уфе у известного 38-летнего артиста одного из республиканских театров было найдено 10 горшков с коноплей. Как сообщает БСТ, в доме актера сотрудники полиции провели обыск, в ходе которого и было найдено более 10 горшков с коноплей и 2 светодиодные лампы, а также электронные весы и курительная трубка. Помимо самих растений в горшках были найдены уже засушенная трава в пакетиках.
В пресс-службе МВД между тем сообщают о задержании 38-летнего «предполагаемого культиватора наркосодержащих растений». Отмечается, что при обыске в частном доме по месту регистрации мужчины было найдено около 10 кустов растений, похожих на каннабис.
По предварительным данным, мужчина выращивал наркосодержащие растения у себя на даче, а затем сушил и подготавливал для употребления.
— В изготовлении запрещенных веществ мужчина сознался. От медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков отказался, — сообщает МВД Башкирии.
Так, в отношении уфимца был составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП, а вещества растительного происхождения были изъяты и направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.