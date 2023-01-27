В Уфе под снос пойдут несколько жилых домов

В Уфе намерены снести несколько жилых домов в Ленинском и Кировском районах города. Соответствующее постановление было подписано мэром города Ратмиром Мавлиевым. Так, под снос пойдут дома по следующим адресам: Кирзаводская, 6; Нехаева, 101; Ричкова, 12 и Пушкина, 133.