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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Уфе под снос пойдут несколько жилых домов

27 января 2023, 13:33
Фото: 1MI
Сносить дома будут в Ленинском и Калининском районах города.

В Уфе намерены снести несколько жилых домов в Ленинском и Кировском районах города. Соответствующее постановление было подписано мэром города Ратмиром Мавлиевым. Так, под снос пойдут дома по следующим адресам: Кирзаводская, 6; Нехаева, 101; Ричкова, 12 и Пушкина, 133.

Отмечается, что данные постройки были признаны аварийными. Между тем, жильцам будут предоставлены благоустроенные помещения в рамках договоров соцнайма, а земельные участки — изъяты для муниципальных нужд.

В постановлении также сообщается о реконструкции аварийного дома по улице Чернышевского, 108. 

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#Элина Сайфранова
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