В Уфе под снос пойдут несколько жилых домов

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Уфе намерены снести несколько жилых домов в Ленинском и Кировском районах города. Соответствующее постановление было подписано мэром города Ратмиром Мавлиевым. Так, под снос пойдут дома по следующим адресам: Кирзаводская, 6; Нехаева, 101; Ричкова, 12 и Пушкина, 133.
Отмечается, что данные постройки были признаны аварийными. Между тем, жильцам будут предоставлены благоустроенные помещения в рамках договоров соцнайма, а земельные участки — изъяты для муниципальных нужд.
В постановлении также сообщается о реконструкции аварийного дома по улице Чернышевского, 108.