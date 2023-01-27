В Уфе на Советской площади иномарка на пешеходном переходе сбила 54-летнюю женщину

Вечером 26 января в самом центре Уфы, на пешеходном переходе у Советской площади произошло ДТП. Поздним вечером, когда в городе нет пробок, в десятом часу вечера 36-летний водитель иномарки «Volkswagen Polo» поворачивая с улицы Ленина на улицу Пушкина совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу.