В Уфе на Советской площади иномарка на пешеходном переходе сбила 54-летнюю женщину

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Вечером 26 января в самом центре Уфы, на пешеходном переходе у Советской площади произошло ДТП. Поздним вечером, когда в городе нет пробок, в десятом часу вечера 36-летний водитель иномарки «Volkswagen Polo» поворачивая с улицы Ленина на улицу Пушкина совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу.
В результате ДТП женщина получила травмы головы, ее с места происшествия увезла скорая помощь. В пресс-службе ГИБДД по Уфе сообщили, что по факту происшествия начато административное разбирательство.