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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

В Уфе на Советской площади иномарка на пешеходном переходе сбила 54-летнюю женщину

27 января 2023, 04:55
Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы
54-летнюю женщину госпитализировали с травмами головы.

Вечером 26 января в самом центре Уфы, на пешеходном переходе у Советской площади произошло ДТП. Поздним вечером, когда в городе нет пробок, в десятом часу вечера 36-летний водитель иномарки «Volkswagen Polo» поворачивая с улицы Ленина на улицу Пушкина совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

В результате ДТП женщина получила травмы головы, ее с места происшествия увезла скорая помощь. В пресс-службе ГИБДД по Уфе сообщили, что по факту происшествия начато административное разбирательство.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия
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