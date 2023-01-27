В прошлом году самым крупным налогоплательщиком Англии стал уроженец РФ

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Сообщается, что Герко — уроженец РФ, также он имеет российское образование.
Данные обнародовала газета The Times.
По информации, предоставленной ТАСС, за 2022 год Герко внес в казну Британии налогов в размере £487,4 млн, сообщает Russian.rt.com.
Известно, что предприниматель ранее был студентом МГУ имени М.В. Ломоносова, кроме того, он прошел обучение в Российской экономической школе.
Обладателем английского гражданства он стал в 2016 году.