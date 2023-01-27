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Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

В прошлом году самым крупным налогоплательщиком Англии стал уроженец РФ

Сегодня, 17:16
По информации The Times, самым крупным налогоплательщиком в Соединенном Королевстве в прошедшем году признали Александра Герко, учредителя компании XTX Markets, занимающейся трейдингом.

Сообщается, что Герко — уроженец РФ, также он имеет российское образование.  

Данные обнародовала газета The Times.

По информации, предоставленной ТАСС, за 2022 год Герко внес в казну Британии налогов в размере £487,4 млн, сообщает Russian.rt.com.

Известно, что предприниматель ранее был студентом МГУ имени М.В. Ломоносова, кроме того, он прошел обучение в Российской экономической школе.

Обладателем английского гражданства он стал в 2016 году.

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