В прошлом году самым крупным налогоплательщиком Англии стал уроженец РФ

По информации The Times, самым крупным налогоплательщиком в Соединенном Королевстве в прошедшем году признали Александра Герко, учредителя компании XTX Markets, занимающейся трейдингом.