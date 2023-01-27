В Башкирии вооруженный пистолетом мужчина угрожал супруге убийством

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Белорецке 40-летний мужчина угрожал супруге убийством. Как сообщает пресс-служба Белорецкого межрайонного суда, в этот день подсудимый поссорился с женой, а после, вооружившись травматическим пистолетом, решил ее запугать.
— Держа в руке травматический пистолет, произвел выстрел и высказывал слова угрозы убийством в адрес своей супруги. При этом учитывая характер угрозы, обстановку, в которой она была выражена, агрессивный характер и поведение подсудимого, у супруги имелись реальные основания опасаться этой угрозы, — пишет пресс-служба суда.
Выяснилось, что мужчина хранил в доме 20 патронов, которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий были изъяты сотрудниками полиции.
Так, в отношении 40-летнего жителя Белорецка было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном хранении им боеприпасов и в угрозе убийством. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 2 месяца. Приговор в законную силу еще не вступил.
Напомним, что летом 2022 года в Белорецке 31-летнюю чиновницу Дину Махиянову зверски убил бывший муж. Как писал глава района в своих социальных сетях, мужчина подкараулил женщину у дома ее родителей и нанес ей 14 ножевых ранений. После чего стало известно, что Дина Махиянова до трагедии 10 раз обращалась в полицию, заявления поступали в разные периоды времени. Так, на бывшего мужа составлялись протоколы, например, по статье за «побои» суд назначил мужчине штраф 5 000 рублей.