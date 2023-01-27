В Башкирии вооруженный пистолетом мужчина угрожал супруге убийством

Напомним, что летом 2022 года в Белорецке 31-летнюю чиновницу Дину Махиянову зверски убил бывший муж. Как писал глава района в своих социальных сетях, мужчина подкараулил женщину у дома ее родителей и нанес ей 14 ножевых ранений. После чего стало известно, что Дина Махиянова до трагедии 10 раз обращалась в полицию, заявления поступали в разные периоды времени. Так, на бывшего мужа составлялись протоколы, например, по статье за «побои» суд назначил мужчине штраф 5 000 рублей.