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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Башкирии вооруженный пистолетом мужчина угрожал супруге убийством

27 января 2023, 10:50
Фото: 1MI
У супруги были реальные опасения за свою жизнь, сообщает пресс-служба суда.

В Белорецке 40-летний мужчина угрожал супруге убийством. Как сообщает пресс-служба Белорецкого межрайонного суда, в этот день подсудимый поссорился с женой, а после, вооружившись травматическим пистолетом, решил ее запугать.

— Держа в руке травматический пистолет, произвел выстрел и высказывал слова угрозы убийством в адрес своей супруги. При этом учитывая характер угрозы, обстановку, в которой она была выражена, агрессивный характер и поведение подсудимого, у супруги имелись реальные основания опасаться этой угрозы, — пишет пресс-служба суда.

Выяснилось, что мужчина хранил в доме 20 патронов, которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий были изъяты сотрудниками полиции.

Так, в отношении 40-летнего жителя Белорецка было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном хранении им боеприпасов и в угрозе убийством. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 2 месяца. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, что летом 2022 года в Белорецке 31-летнюю чиновницу Дину Махиянову зверски убил бывший муж. Как писал глава района в своих социальных сетях, мужчина подкараулил женщину у дома ее родителей и нанес ей 14 ножевых ранений. После чего стало известно, что Дина Махиянова до трагедии 10 раз обращалась в полицию, заявления поступали в разные периоды времени. Так, на бывшего мужа составлялись протоколы, например, по статье за «побои» суд назначил мужчине штраф 5 000 рублей.

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