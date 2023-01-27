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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Башкирии в снегу под окнами жилого дома нашли окровавленное тело мужчины

27 января 2023, 10:03
Фото: 1MI
Со слов очевидцев, мужчина лежал на снегу в одной футболке

Под окнами жилого дома в городе Нефтекамск очевидцы обнаружили мужчину со следами крови на теле. Об этом сообщает портал интернет-портал «Мой Башкортостан» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Сообщается, что мужчина обнаружили лежащим на снегу в одной футболке. При этом отмечается, что на момент обнаружения он ещё пребывал в сознании.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов
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