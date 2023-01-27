В Башкирии в снегу под окнами жилого дома нашли окровавленное тело мужчины

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Под окнами жилого дома в городе Нефтекамск очевидцы обнаружили мужчину со следами крови на теле. Об этом сообщает портал интернет-портал «Мой Башкортостан» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.
Сообщается, что мужчина обнаружили лежащим на снегу в одной футболке. При этом отмечается, что на момент обнаружения он ещё пребывал в сознании.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. Мы опубликуем ответ сразу после получения.