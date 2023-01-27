В Башкирии сотрудник школьной столовой четырежды «минировал» школу и пойдет под суд

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила об интересном уголовном деле против 25-летнего работника школьной столовой в Стерлитамаке, сам мужчина проживет в Стерлитамакском районе. По известным одному причинам, а официально из хулиганских побуждений, четырежды посылал на электронную почту школы сообщения о том, что в школе готовится террористический акт.
Разумеется после каждого тревожного сообщения в школу приезжали с проверками экстренные службы, однако к счастью они выясняли лишь то, что сообщения об угрозах были ложными. Однако заведомо ложные сообщения об актах терроризма являются уголовным преступлением, фигурантом которого и стал незадачливый работник столовой образовательного учреждения.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии хулигана выявили, а он в свою очередь признался в содеянном, и признался, что «наводил шороху» из хулиганских побуждений. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что мужчине предстоить пройти судебно-психологическую экспертизу. Сейчас работник столовой под подпиской о невыезде, а грозит ему наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.