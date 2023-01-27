В Башкирии сотрудник школьной столовой четырежды «минировал» школу и пойдет под суд

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии хулигана выявили, а он в свою очередь признался в содеянном, и признался, что «наводил шороху» из хулиганских побуждений. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что мужчине предстоить пройти судебно-психологическую экспертизу. Сейчас работник столовой под подпиской о невыезде, а грозит ему наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.