В Башкирии сегодня простятся с погибшим в СВО сержантом Рустамом Гиндуллиным

Известие о гибели сержанта Гиндуллина опубликовал глава района Динис Юсупов, сообщив о том, что прощание с погибшим военнослужащим состоится сегодня, 27 января в деревне Чишма-Уракаево. Похоронен военнослужащий будет в той же деревне, где он родился. Начнется траурный митинг у местного клуба в 11 часов.