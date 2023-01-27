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Published Сегодня, 03:49

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Updated Сегодня, 03:52

В Башкирии сегодня простятся с погибшим в СВО сержантом Рустамом Гиндуллиным

27 января 2023, 03:49
Фото: vk.com/Динис Юсупов
Печальное известие опубликовал в своих соцсетях глава Аскинского района Динис Юсупов.

Известие о гибели сержанта Гиндуллина опубликовал глава района Динис Юсупов, сообщив о том, что прощание с погибшим военнослужащим состоится сегодня, 27 января в деревне Чишма-Уракаево. Похоронен военнослужащий будет в той же деревне, где он родился. Начнется траурный митинг у местного клуба в 11 часов.

Динис Юсупов сообщил, что рустам Гиндуллин на спецоперацию отправился после того как был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, погиб мужчина в сержантском звании.

#Ирина Деревянчук#Общество
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