В Башкирии сегодня простятся с погибшим в СВО сержантом Рустамом Гиндуллиным

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Published Сегодня, 03:49
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Известие о гибели сержанта Гиндуллина опубликовал глава района Динис Юсупов, сообщив о том, что прощание с погибшим военнослужащим состоится сегодня, 27 января в деревне Чишма-Уракаево. Похоронен военнослужащий будет в той же деревне, где он родился. Начнется траурный митинг у местного клуба в 11 часов.
Динис Юсупов сообщил, что рустам Гиндуллин на спецоперацию отправился после того как был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, погиб мужчина в сержантском звании.