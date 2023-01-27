В Башкирии пройдут масштабные проверки водителей

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
На дорогах Башкирии пройдут широкомасштабные проверки водителе. Как отметил глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, целью проверок будет выявление и пресечение нарушений ПДД в транспортном потоке.
— Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей, соблюдению требований при перевозке детей, а также «грубых» нарушений ПДД, непосредственно влияющих на совершение ДТП, — подчеркнул Севастьянов.
Отмечается, что для участия в рейдах будут привлечены также сотрудники других служб МВД. Сами проверки, по словам главы ведомства, необходимы для поддержания порядка на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения.