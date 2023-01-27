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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Башкирии пройдут масштабные проверки водителей

Сегодня, 11:01

Глава ГИБДД Башкирии предупредил водителей о масштабных проверках

Масштабные проверки глава ведомства анонсировал сегодня, 27 января, в своих социальных сетях.

На дорогах Башкирии пройдут широкомасштабные проверки водителе. Как отметил глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов, целью проверок будет выявление и пресечение нарушений ПДД в транспортном потоке.

— Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей, соблюдению требований при перевозке детей, а также «грубых» нарушений ПДД, непосредственно влияющих на совершение ДТП, — подчеркнул Севастьянов.

Отмечается, что для участия в рейдах будут привлечены также сотрудники других служб МВД. Сами проверки, по словам главы ведомства, необходимы для поддержания порядка на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения.

#Элина Сайфранова
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