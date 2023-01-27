В Башкирии погибли 19 детей

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В ГИБДД по Башкирии подвели итоги 2022 года и опубликовали данные о том как изменилась за минувший год ситуация на дорогах республики. Было сказано в том числе и о смертности на дорогах.
Так, за минувший год по сравнениями с показателями 2021 года по данным Владимира Севастьянова количество происшествий снизилось на 11%, количество летальных случаев на дорогах показало снижение на 15%, количество получивших травмы на дорогах сократилось на 11%. за год в республике произошло более 3 тысяч ДТП, в них к сожалению погибли 409 человек, 14 из которых дети. Травмы в ДТП получили более 4 тысяч человек.