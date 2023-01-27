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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Башкирии директора турагентства будут судить за мошенничество на почти 3 млн рублей

27 января 2023, 05:41
Фото: 1MI
От деятельности женщины пострадали 44 клиента.

Директор туристического агентства в Стерлитамаке странным образом вела работу, принимая средства за покупку туров, как по России, так и в зарубежные страны, однако не бронировала их. за что собственно она и стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям Уголовного Кодекса, ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в мошенничестве при получении выплат.

По данным следствия женщина не выполнила свои обязательства перед 44 гражданами, чем нанесла им ущерб в размере 2,7 миллиона рублей.

Однако как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, и этого женщине показалось мало и она предоставляла в Центр занятости населения подложные документы, «благодаря» которым смогла получить от государства субсидию в сумме более 350 тысяч рублей.

Обвиняемая в этих деяниях женщина признала вину в совершении преступлений в полном объеме и ожидает суда по уголовному делу, который в скором времени пройдет в городском суде Стерлитамака.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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