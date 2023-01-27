В Башкирии директора турагентства будут судить за мошенничество на почти 3 млн рублей

Директор туристического агентства в Стерлитамаке странным образом вела работу, принимая средства за покупку туров, как по России, так и в зарубежные страны, однако не бронировала их. за что собственно она и стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям Уголовного Кодекса, ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в мошенничестве при получении выплат.