Уголовное дело из-за травмы ребенка на ГЛК «Абзаково» в Башкирии прекратили

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В конце 2021 года на известном как в Башкирии так и по всей России горнолыжном курорте «Абзаково» произошел инцидент с малолетним ребенком. Тогда маленький спортсмен-горнолыжник из Подмосковья, который тренировался на тот момент в ГЛЦ около месяца, то есть отлично знал технику безопасности и другие особенности пользования подъемников, поднимаясь на склон как из рогатки вылетел из бугеля и получил травмы, которые были квалифицированы как телесные повреждения средней тяжести.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг не соответствующих требованиям безопасности» в отношении двоих машинистов воздушно-канатной дороги. Однако до суда дело не дошло, так как до начала заседания представитель пострадавшего мальчика обратились в суд с ходатайством о прекращении производства по их делу, по причине того, что у них нет претензий к обвиняемым.
Суд учел не только отсутствие претензий от потерпевшей стороны, но и то, что деяние машинистов было впервые совершенным и небольшой тяжести, а также полностью полученный ущерб возместили. В результате Белорецкий межрайонный суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.