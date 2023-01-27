Уголовное дело из-за травмы ребенка на ГЛК «Абзаково» в Башкирии прекратили

В конце 2021 года на известном как в Башкирии так и по всей России горнолыжном курорте «Абзаково» произошел инцидент с малолетним ребенком. Тогда маленький спортсмен-горнолыжник из Подмосковья, который тренировался на тот момент в ГЛЦ около месяца, то есть отлично знал технику безопасности и другие особенности пользования подъемников, поднимаясь на склон как из рогатки вылетел из бугеля и получил травмы, которые были квалифицированы как телесные повреждения средней тяжести.