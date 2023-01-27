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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Уголовное дело из-за травмы ребенка на ГЛК «Абзаково» в Башкирии прекратили

27 января 2023, 07:35
Фото: 1MI
Обвиняемые полностью возместили ущерб нанесенный маленькому спортсмену.

В конце 2021 года на известном как в Башкирии так и по всей России  горнолыжном курорте «Абзаково» произошел инцидент с малолетним ребенком. Тогда маленький спортсмен-горнолыжник из Подмосковья, который тренировался на тот момент в ГЛЦ около месяца, то есть отлично знал технику безопасности и другие особенности пользования подъемников, поднимаясь на склон как из рогатки вылетел из бугеля и получил травмы, которые были квалифицированы как телесные повреждения средней тяжести.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг не соответствующих требованиям безопасности» в отношении двоих машинистов воздушно-канатной дороги. Однако до суда дело не дошло, так как до начала заседания представитель пострадавшего мальчика обратились в суд с ходатайством о прекращении производства по их делу, по причине того, что у них нет претензий к обвиняемым.

Суд учел не только отсутствие претензий от потерпевшей стороны, но и то, что деяние машинистов было впервые совершенным и небольшой тяжести, а также полностью полученный ущерб возместили. В результате Белорецкий межрайонный суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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