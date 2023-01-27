Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
До нынешнего года форум носил другое название – Interplastica. По словам экспертов, смена имени точно отражает насущные приоритеты химпрома, пишут newizv.ru.
Участники мероприятия делают акцент на внутрироссийской кооперации и тесном внутреннем взаимодействии. При этом ключевой целью мероприятия остаётся обмен опытом, в результате чего заключаются договоры о совместных проектах.
Генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов отметил, что продукция его предприятия востребована практически во всех отраслях. Всего компания поставляет на рынок более 150 видов продукции. Однако по отдельным позициям так называемой малотоннажной химии от 70% до 100% товаров приходится импортировать. После событий прошлого года стало ясно, что такое положение угрожает промышленной безопасности нашей страны.
Конечно, отечественный химпром постепенно адаптируется к сложившимся условиям. При этом Давыдов считает, что преимущество будет у тех компаний, которые, как БСК, и раньше инвестировали в новые разработки.
«В химической отрасли долгий инвестиционный цикл – от начала проектирования до выхода на окупаемость нового продукта проходит лет десять, две пятилетки. Так что современную задачу химической отрасли я бы обозначил лозунгом «две пятилетки за три года», – заявил глава БСК.
Импортозамещение, по мнению Давыдова, задача вполне решаемая. Для этого нужна поддержка правительства. Он напомнил о том, что в 60-х годах прошлого века изнурённый войной Советский Союз смог построить и открыть более 400 химических предприятий. Именно они сейчас закрывают потребности России в крупнотоннажной химии.
Используя этот опыт и современные технологии, сейчас можно закрыть вопросы, связанные с малотоннажной химией. Чтобы справиться с проблемой, требуются производственные линии, которые при минимальной перестройке могут выпускать 10 - 15 типов товаров из одного сырья.
Глава БСК подчеркнул, что настрой тех, с кем он общался на форуме, можно сформулировать фразой “Выстоим и победим”.
Основные направления производства Башкирской содовой компании - выпуск кальцинированной и каустической соды, ПВХ, бикарбоната натрия, кальция хлористого, кабельных пластикатов, белых саж, соляной кислоты и других видов продукции. Помимо этого, компания производит разные виды ПВХ и пластикатов, использующихся в кабельной, строительной отраслях, производстве автомобилей и не только.