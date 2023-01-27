Генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов отметил, что продукция его предприятия востребована практически во всех отраслях. Всего компания поставляет на рынок более 150 видов продукции. Однако по отдельным позициям так называемой малотоннажной химии от 70% до 100% товаров приходится импортировать. После событий прошлого года стало ясно, что такое положение угрожает промышленной безопасности нашей страны.