«Погиб героически»: экс-жена вагнеровца из Башкирии потребовала для него почестей

Со слов Дарьи, никакой информации ни в военкомате, ни в администрации Альшеевского района по этому поводу не дают. При этом девушка сообщила, что ей якобы позвонили из ЧВК «Вагнер» — мужчина на другом конце провода сообщил о смерти её бывшего супруга, добавив, что тот «погиб героически». Дарья также заявляет, что сама неоднократно пыталась связаться с частной военной компанией, но безуспешно.