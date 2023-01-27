«Погиб героически»: экс-жена вагнеровца из Башкирии потребовала для него почестей

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Бывший муж жительницы Башкирии Дарьи Н. Евгений Данилов, с ее слов, погиб в ходе СВО, сражаясь в рядах ЧВК «Вагнер». Мужчину, как утверждает девушка, родственники похоронили за свой счет. Женщина добавила, что погибшему не было оказано никаких почестей. Меж тем на родине у погибшего «вагнеровца», с ее слов, остались бабушка и маленькая дочь. С просьбой разобраться в ситуации девушка обратилась к главе республики Радию Хабирову.
По словам Дарьи Н., её бывший муж якобы погиб ещё 26 ноября, однако тело, с ее слов, было доставлено на родину почти два месяца спустя — 17 января. Церемонию прощания с погибшим якобы полностью организовывали его родственники — вопреки устоявшемуся обычаю, когда на прощании с погибшими в спецоперации уроженцами республики присутствуют муниципальные власти. Погибшему, по мнению Дарьи, не воздали должных почестей, не удостоив даже благодарственного письма.
Со слов Дарьи, никакой информации ни в военкомате, ни в администрации Альшеевского района по этому поводу не дают. При этом девушка сообщила, что ей якобы позвонили из ЧВК «Вагнер» — мужчина на другом конце провода сообщил о смерти её бывшего супруга, добавив, что тот «погиб героически». Дарья также заявляет, что сама неоднократно пыталась связаться с частной военной компанией, но безуспешно.
Отметим, что проверить достоверность изложенной в обращении информации не представляется возможным. Чтобы проверить информацию и прояснить ситуацию, Mkset направил письменный запрос в пресс-службу компании «Конкорд» (компанией владеет бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК Вагнер — прим.ред.).