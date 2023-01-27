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«Погиб героически»: экс-жена вагнеровца из Башкирии потребовала для него почестей

27 января 2023, 07:17
Фото: 1MI
Родственники погибшего, как утверждает его бывшая жена, вынуждены были проводить похороны за свой счет. Погибшему не было воздано никаких почестей и даже благодарственного письма. Меж тем в родном поселке военнослужащего остались его бабушка и дочь. Его бывшая жена просит разъяснений от властей.

Бывший муж жительницы Башкирии Дарьи Н. Евгений Данилов, с ее слов, погиб в ходе СВО, сражаясь в рядах ЧВК «Вагнер». Мужчину, как утверждает девушка, родственники похоронили за свой счет. Женщина добавила, что погибшему не было оказано никаких почестей. Меж тем на родине у погибшего «вагнеровца», с ее слов, остались бабушка и маленькая дочь. С просьбой разобраться в ситуации девушка обратилась к главе республики Радию Хабирову.

По словам Дарьи Н., её бывший муж якобы погиб ещё 26 ноября, однако тело, с ее слов, было доставлено на родину почти два месяца спустя — 17 января. Церемонию прощания с погибшим якобы полностью организовывали его родственники — вопреки устоявшемуся обычаю, когда на прощании с погибшими в спецоперации уроженцами республики присутствуют муниципальные власти. Погибшему, по мнению Дарьи, не воздали должных почестей, не удостоив даже благодарственного письма.

Со слов Дарьи, никакой информации ни в военкомате, ни в администрации Альшеевского района по этому поводу не дают. При этом девушка сообщила, что ей якобы позвонили из ЧВК «Вагнер» — мужчина на другом конце провода сообщил о смерти её бывшего супруга, добавив, что тот «погиб героически». Дарья также заявляет, что сама неоднократно пыталась связаться с частной военной компанией, но безуспешно.

Отметим, что проверить достоверность изложенной в обращении информации не представляется возможным. Чтобы проверить информацию и прояснить ситуацию, Mkset направил письменный запрос в пресс-службу компании «Конкорд» (компанией владеет бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК Вагнер — прим.ред.).

 

 

#Азамат Нухов#Общество
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