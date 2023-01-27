Новая мера поддержки, проблема аварийных домов, трагедия на мосту в Уфе

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
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Updated Сегодня, 16:00
В понедельник глава Башкирии анонсировал новые единовременные выплаты участникам добровольческих отрядом республики. Заключаться новая мера поддержки будет в дополнительной выплате в размере 200 тысяч рублей, которые будут полагаться добровольцам за нахождение на передовой линии на протяжении 180 дней, то есть чуть менее полугода.
В Уфе снесут четыре аварийных деревянных дома по улице Октябрьской революции. И участки и дома власти изымут, после чего аварийные деревянные постройки будут снесены. Жителей же перечисленных домов власти должны будут переселить в благоустроенное жилье по договору социального найма.
Вот и в уфимской Черниковке под снос пойдет аварийный квартал площадью 7 гектаров, на месте ветхого жилья первым делом построят две высотки, 16 и 20 этажей, обещают, что жить там будут те самые жители аварийных домов, которых расселили. Также сносить намерены дома по следующим адресам: Кирзаводская, 6; Нехаева, 101; Ричкова, 12 и Пушкина, 133. Жильцам будут предоставлены благоустроенные помещения в рамках договоров соцнайма,
Между тем, жители еще нескольких признанных аварийными домов ждут своего расселения. Так, дом по улице Лермонтова расселить не могут уже больше года, к слову, износ дома составляет 80%. В историю пришлось вмешаться следователям - было возбуждено уголовное дело в отношении органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Еще один дом, о котором писал Mkset на этой неделе, ждет своего часа уже с 2019 года. Речь идет о доме № 11 по улице Фурманова в Уфе. По словам жильцов, в доме разваливается все: потолок и пол продавлен, стены разлетаются ошметками, и якобы третью неделю нет горячей воды. Тем не менее в мэрии сообщили, что дата расселения назначена на 30 июня 2023 года.
В начале неделе в Уфе произошла шокирующая история - 59-лений мужчина поскользнулся на Шумавецком мосту и упал через ограждение вблизи железнодорожных путей. Он скончался в больнице. Сын погибшего считает, что причиной трагедии могла стать нечищенная на мосту наледь, однако в мэрии сообщили, что мост регулярно чистят. В прокуратуре Башкирии выяснили, что на момент падения мужчины пешеходная дорога на мосту не была очищена от осадков надлежащим образом, уровень снежного покрова и наледи превышал установленный норматив. Возбуждено уголовное дело.
Наконец-то уфимцам раскрыли тайну многокилометровых пробок на дорогах города. Рассказал об этом глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Так, по мнению Севастьянова, причина напряженной ситуации на дорогах заключается в аномальном количестве осадков, выпавших за короткое время. Глава ведомства признал, что улицы, которые помогают разгружать основные артерии города, до сих пор остаются неготовыми, «чтобы функционировать». Отметим, что с 26 по 31 января в ночное время в Уфе для проезда будет закрыт ряд улиц — в указанный период на данных участках пройдут мероприятия по уборке снега.
Принят на неделе был закон о ежегодных выплатах донорам крови в размере 5 тысяч рублей.
Жители Башкирии обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам. Жители СНТ Авдонского сельсовета бьют тревогу: с их слов, местная птицефабрика якобы отравляет их жизнь — в воздухе стоит невыносимый запах и летают полчища мух, а помет с расстаявшим снегом просачивается в грунтовые воды, а оттуда — в колодцы с питьевой водой. Подробнее о конфликте здесь.