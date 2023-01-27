Новая мера поддержки, проблема аварийных домов, трагедия на мосту в Уфе

Еще один дом, о котором писал Mkset на этой неделе, ждет своего часа уже с 2019 года. Речь идет о доме № 11 по улице Фурманова в Уфе. По словам жильцов, в доме разваливается все: потолок и пол продавлен, стены разлетаются ошметками, и якобы третью неделю нет горячей воды. Тем не менее в мэрии сообщили, что дата расселения назначена на 30 июня 2023 года.