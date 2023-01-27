Мэр Уфы рассказал, сколько блокадников Ленинграда проживает в башкирской столице

Одна из них Разия Валишина, которая была эвакуирована в Уфу весной 1942 года. После чего она работала на военном заводе в Черниковке, а также в Уфимском домостроительном фанерном комбинате. Со слов Ратмира Мавлиева, женщина до сих пор со слезами на глазах вспоминает голод, бомбежки и страх потерять близких людей.