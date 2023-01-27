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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Мэр Уфы рассказал, сколько блокадников Ленинграда проживает в башкирской столице

27 января 2023, 10:25
Фото: Ратмир Мавлиев // vk.com
Информацию об этом Ратмир Мавлиев опубликовал в своих социальных сетях.

Мэр Уфы Ратмир Малиев рассказал в своих социальных сетях о проживающих в башкирской столице блокадниках Ленинграда. По данным сити-менеджера, всего в городе проживают 42 человека.

Одна из них Разия Валишина, которая была эвакуирована в Уфу весной 1942 года. После чего она работала на военном заводе в Черниковке, а также в Уфимском домостроительном фанерном комбинате. Со слов Ратмира Мавлиева, женщина до сих пор со слезами на глазах вспоминает голод, бомбежки и страх потерять близких людей. 

Напомним, что 27 января 1944 года была сняла блокада Ленинграда. 

#Элина Сайфранова
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