Из Уфы будут летать прямые рейсы до популярного курорта Шарм-эль-Шейх в Египте

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Отправиться на курорты красного моря в Египет, а именно на один из популярнейших курортов Красного моря Шарм-эль-Шейх, можно будет без «перекладных». Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines впервые запускает рейс из Уфы, который будет осуществляться дважды в неделю, а именно по понедельникам и по четвергам.
Лететь из Уфы до морского курорта предстоит чуть менее 5 часов, а именно 4 часа и 50 минут. Вмещать самолеты Аirbus А-321 могут до 202 пассажиров. Однако «дикарем» отправиться в Египет у уфимцев пока что не выйдет, так как приобрести билеты на данный рейс можно только вместе с туристической путевкой.
Однако в любом случае наличие прямых рейсов из Уфы в Египет отличная новость, так как раньше для того чтобы долететь до Египта за 5 часов уфимцам приходилось куда больше времени провести в дороге до города, из которого есть прямые рейсы, например Казани.