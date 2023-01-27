Из Уфы будут летать прямые рейсы до популярного курорта Шарм-эль-Шейх в Египте

Лететь из Уфы до морского курорта предстоит чуть менее 5 часов, а именно 4 часа и 50 минут. Вмещать самолеты Аirbus А-321 могут до 202 пассажиров. Однако «дикарем» отправиться в Египет у уфимцев пока что не выйдет, так как приобрести билеты на данный рейс можно только вместе с туристической путевкой.