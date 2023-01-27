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Глава РЭО Буцаев: На бирже теперь можно купить золошлаковые строительные отходы

27 января 2023, 11:36
Золошлак теперь представлен на бирже вторичных материальных ресурсов РЭО. Такие отходы используют при производстве цемента и в строительстве. Биржа работает на базе ЭТП по купле-продаже вторсырья.

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что представленные на бирже ВМР лоты энергопредприятия «Интер РАО» могут вызвать интерес у заводов, которые занимаются производством цемента и бетона из золошлаков, передают newsnn.ru.

Сейчас в стране проводится большая работа, направленная на вовлечение отходов в повторный оборот. В первую очередь речь идет о производстве стройматериалов и строительстве автодорог. Четыре отраслевые программы реализуются сейчас в рамках федерального проекта, направленного на формирование в РФ экономики замкнутого цикла. Это использование вторсырья в промышленных, сельскохозяйственных, строительных целях и в сфере ЖКХ. Установленные показатели применения отходов к 2030 году должны достичь 40 процентов в строительной отрасли, 50 процентов — в сельском хозяйстве и 34 процентов — в промышленном секторе.

Энергокомпания представит на площадке РЭО золу-уноса и материал золошлаковый из золошлаковой смеси. Об этом рассказал глава «Биржи ВМР» Заур Абдурахимов. Он отметил, что данная номенклатура является типовой для золошлаков и может использоваться другими покупателями или поставщиками.

Образование золошлака осуществляется за счет сжигания угля на тепловых электростанциях и в котельных. Частицы золы оседают в электрофильтрах и циклонах, накапливаются в силосах, образуются в ходе сухого золоудаления. Когда с помощью обеспыливающих устройств удаляют топливные шлаки в котельных и золу-уноса, образуется золошлаковая смесь. Она направляется в золоотвал в виде пульпы.

Золошлак широко применяют в строительстве дорог при изготовлении дорожного полотна. Используют этот материал, когда нужно возвести насыпь или укрепить основание, грунт, построить гидротехническое насыпное сооружение. Золошлаковые отходы находят свое применение и при производстве асфальтобетонов и цементобетонов. В этих случаях они служат в качестве минерального порошка или заполнителя.

В рамках федпроекта, посвященного развитию в стране циклической экономики, уже действует программа использования вторичных ресурсов в строительстве дорог.

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