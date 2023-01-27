Глава РЭО Буцаев: На бирже теперь можно купить золошлаковые строительные отходы

Сейчас в стране проводится большая работа, направленная на вовлечение отходов в повторный оборот. В первую очередь речь идет о производстве стройматериалов и строительстве автодорог. Четыре отраслевые программы реализуются сейчас в рамках федерального проекта, направленного на формирование в РФ экономики замкнутого цикла. Это использование вторсырья в промышленных, сельскохозяйственных, строительных целях и в сфере ЖКХ. Установленные показатели применения отходов к 2030 году должны достичь 40 процентов в строительной отрасли, 50 процентов — в сельском хозяйстве и 34 процентов — в промышленном секторе.