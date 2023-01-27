Глава района Башкирии показал ВИП-комнату для отдыха участников СВО

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Глава администрации Бижбулякского района республики Артур Зарипов поделился в соцсетях видео с блиндажом, где отдыхают участники СВО.
По словам Зарипова, военнослужащие сходятся во мнении, что это один из лучших блиндажей. Также он отметил тепло и уют, которые военнослужащие стараются туда привнести.
«Сразу скажу, что, наверное, не у всех такие условия проживания. Да бойцы и сами говорят, что это один из самых лучших их блиндажей. Восхищает другое, как наши бойцы даже в таких непростых условиях стараются создать тепло и домашний уют. Здесь есть все самое необходимое: свет, печка, можно посмотреть в свободное время телевизор. Еще раз убеждаюсь, что у наших деревенских ребят золотые руки, и они нигде не пропадут!» — рассказывает Артур Зарипов.