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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Глава района Башкирии показал ВИП-комнату для отдыха участников СВО

Сегодня, 08:12
Артур Зарипов показал, в каких условиях отдыхают военнослужащие

Глава администрации Бижбулякского района республики Артур Зарипов поделился в соцсетях видео с блиндажом, где отдыхают участники СВО.

По словам Зарипова, военнослужащие сходятся во мнении, что это один из лучших блиндажей. Также он отметил тепло и уют, которые военнослужащие стараются туда привнести.

«Сразу скажу, что, наверное, не у всех такие условия проживания. Да бойцы и сами говорят, что это один из самых лучших их блиндажей. Восхищает другое, как наши бойцы даже в таких непростых условиях стараются создать тепло и домашний уют. Здесь есть все самое необходимое: свет, печка, можно посмотреть в свободное время телевизор. Еще раз убеждаюсь, что у наших деревенских ребят золотые руки, и они нигде не пропадут!» — рассказывает Артур Зарипов.

 

Фото: Артур Зарипов/ VK.com
#Азамат Нухов
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