Глава минздрава Башкирии рассказал о проблемах в медицине для детей

Сообщил Айрат Рахматуллин и важную новость для жителей района Кузнецовский Затон, который густо населен. Жители данного района прикреплены к этой же поликлинике и вносят существенный вклад в нагрузку учреждения. Министр рассказал о том, что уже подобрано помещение под новый участок поликлиники.