mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Глава минздрава Башкирии рассказал о проблемах в медицине для детей

27 января 2023, 11:37
Фото: 1MI
Министр признал ряд проблем и рассказал, как они решаются.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал в соцсетях о посещении одного из отделений детской поликлиники в Уфе № 2. Помимо наблюдения за тем, как ведется прием узкими специалистами и участковыми врачами, глава минздрава заявил об отсутствии в поликлинике врача-отоларинголога.

Сообщил Айрат Рахматуллин и важную новость для жителей района Кузнецовский Затон, который густо населен. Жители данного района прикреплены к этой же поликлинике и вносят существенный вклад в нагрузку учреждения. Министр рассказал о том, что уже подобрано помещение под новый участок поликлиники.

Министр здравоохранения РБ приехал с проверкой в больницу после жалоб в соцсетях
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
Сегодня, 05:08
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
Сегодня, 07:53
«Погиб героически»: экс-жена вагнеровца из Башкирии потребовала для него почестей
Сегодня, 07:17
Государство не просило вас рожать: уфимцы о двойках за отсутствие своих лыж в школе
Вчера, 10:48
Жители Башкирии 30 и 31 января смогут увидеть необычное космическое явление
Сегодня, 06:07
В Башкирии погибли 19 детей
Сегодня, 05:12