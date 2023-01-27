Глава минздрава Башкирии рассказал о проблемах в медицине для детей

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал в соцсетях о посещении одного из отделений детской поликлиники в Уфе № 2. Помимо наблюдения за тем, как ведется прием узкими специалистами и участковыми врачами, глава минздрава заявил об отсутствии в поликлинике врача-отоларинголога.
Сообщил Айрат Рахматуллин и важную новость для жителей района Кузнецовский Затон, который густо населен. Жители данного района прикреплены к этой же поликлинике и вносят существенный вклад в нагрузку учреждения. Министр рассказал о том, что уже подобрано помещение под новый участок поликлиники.