Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал самые смертоносные дороги региона

В то время как исходя из общей картины по республике, тревожные показатели снижаются, есть и районы, где напротив зафиксирован рост основных показателей аварийности, отмечен специалистами он на территории Нефтекамска, а также Благоварского, Караидельского и Чекмагушевского районов.