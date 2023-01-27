Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал самые смертоносные дороги региона

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов опубликовал пост по итогам прошедшей пресс-конференции, где обсуждались итоги 2022 года «с дороги». Руководитель ведомства заявил о снижении в минувшем году важных показателей аварийности, а именно количества произошедших ДТП, смертности на дорогах и полученных в ДТП ранениях.
Что касается смертности на дорожных происшествиях, стало известно на каких дорогах республики погибло больше всего людей. Антирекордсменом стала автодорога «Уфа-Бирск-Янаул», там ДТП унесли 20 жизней, , следом автодорога «Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки» и 13 погибших, замыкает «антирейтинг дорога «Бирск-Тастуба-Сатка», на ней погибло 12 человек.
В то время как исходя из общей картины по республике, тревожные показатели снижаются, есть и районы, где напротив зафиксирован рост основных показателей аварийности, отмечен специалистами он на территории Нефтекамска, а также Благоварского, Караидельского и Чекмагушевского районов.