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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 04:29

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал самые смертоносные дороги региона

27 января 2023, 04:26
Фото: 1MI
Также он назвал районы, где растет аварийность, в то время как по республике основные показатели аварийности снизились.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов опубликовал пост по итогам прошедшей пресс-конференции, где обсуждались итоги 2022 года «с дороги». Руководитель ведомства заявил о снижении в минувшем году важных показателей аварийности, а именно количества произошедших ДТП, смертности на дорогах и полученных в ДТП ранениях.

Что касается смертности на дорожных происшествиях, стало известно на каких дорогах республики погибло больше всего людей. Антирекордсменом стала автодорога  «Уфа-Бирск-Янаул», там ДТП унесли 20 жизней, , следом автодорога «Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки» и 13 погибших, замыкает «антирейтинг дорога «Бирск-Тастуба-Сатка», на ней погибло 12 человек.

В то время как исходя из общей картины по республике, тревожные показатели снижаются, есть и районы, где напротив зафиксирован рост основных показателей аварийности, отмечен специалистами он на территории Нефтекамска, а также Благоварского, Караидельского и Чекмагушевского районов.

 

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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