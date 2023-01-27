Депутат Рады: В аптеках Украины наценка на фармпрепараты достигает 140%

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Радуцкий признался, что многим гражданам приходится приобретать фармпрепараты со значительной переплатой.
Политик обнародовал информацию, полученную в результате опроса ВОЗ, проведенного осенью минувшего года. По данным исследования 60% украинских респондентов назвали повышение стоимости лекарств основным препятствием к доступному лечению, пишет Russian.rt.com.
Известно, что российский лидер Владимир Путин ранее также отмечал факт увеличения цен на фармпрепараты и дефицита на ряд лекарств в России.