Депутат Рады: В аптеках Украины наценка на фармпрепараты достигает 140%

По словам Михаила Радуцкого, главы комитета украинской ВР по вопросам здоровья нации, в некоторых аптеках страны наценку на лекарства устанавливают на уровне 140%, что является препятствием к приобретению украинцами необходимых препаратов.