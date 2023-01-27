mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Депутат Рады: В аптеках Украины наценка на фармпрепараты достигает 140%

Сегодня, 17:14
По словам Михаила Радуцкого, главы комитета украинской ВР по вопросам здоровья нации, в некоторых аптеках страны наценку на лекарства устанавливают на уровне 140%, что является препятствием к приобретению украинцами необходимых препаратов.

Радуцкий признался, что многим гражданам приходится приобретать фармпрепараты со значительной переплатой. 

Политик обнародовал информацию, полученную в результате опроса ВОЗ, проведенного осенью минувшего года. По данным исследования 60% украинских респондентов назвали повышение стоимости лекарств основным препятствием к доступному лечению, пишет Russian.rt.com.

Известно, что российский лидер Владимир Путин ранее также отмечал факт увеличения цен на фармпрепараты и дефицита на ряд лекарств в России.

Подпишитесь
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
Сегодня, 05:08
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
Сегодня, 07:53
«Погиб героически»: экс-жена вагнеровца из Башкирии потребовала для него почестей
Сегодня, 07:17
Государство не просило вас рожать: уфимцы о двойках за отсутствие своих лыж в школе
Вчера, 10:48
Жители Башкирии 30 и 31 января смогут увидеть необычное космическое явление
Сегодня, 06:07
В Башкирии погибли 19 детей
Сегодня, 05:12