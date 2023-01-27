Большие аппетиты: почему в Уфе не любят застройщиков

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Найти свободные участки в административном центре Уфы становится все сложнее, и застройщикам приходится довольствоваться окраинами. Теперь шумные подъемные краны и разбивающие дороги грузовики двинутся в Черниковку, в которой еще много жилых домов старой постройки. Даже если придется расселять ветхие двухэтажки, сделка будет выгодной. Ведь на их месте можно построить огромные высотки и выгодно продать жилье в «человейникак». А уж как там будут жить новые и старые хозяева — исключительно их проблема.
На этой неделе одна из старейших уфимских компаний — трест КПД — заключила с властями договор комплексного развития территории в Уфе. Договор с помпой презентовали как «первый». В чем его особенность, в мэрии и Минстрое так и не объяснили, ведь и десять лет назад в Уфе с застройщиками подписывали договоры развития территории — ну, разве что без слова «комплексный» в заголовке. В данном же случае важен и масштаб сноса и стройки.
Еще летом стало известно, что республиканский Минстрой согласовал проекты комплексного развития двух территорий в Уфе. Общая площадь участков в Черниковке составила 8,7 гектара. Новость региональным правительством подавалась как позитивная: по итогам реализации проектов планировалось решить целый комплекс проблем кварталов: избавиться от аварийного и ветхого жилья, снести незаконные гаражи и сараи, а вместо всего этого устаревшего возвести современные высотки и паркинг. Площадь нового жилья ориентировочно должна будет составить 85 тыс. кв. м, а нежилых объектов — порядка 1 тыс. «квадратов». При этом сами проекты не публиковались. В министерство отмечали лишь, что речь идет о квартале, расположенном между улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и территорией ГБУЗ РБ ГКБ № 13, и о территории, ограниченной улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова.
Компания, которая возьмется за первый участок, пока не называется, но совсем рядом расположен ЖК «Изумрудный» застройщика КПД. Что касается второй территории, то совсем недавно стало известно: сносом старых домов и строительством высоток займется входящий в Трест КПД «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки 12 КПД». Компания выиграла конкурс на право развивать территорию.
Что это значит? В Минстрое видят исключительно хорошие перспективы: обновление застройки, улучшение транспортной инфраструктуры города и привлечение внебюджетных источников финансирования. Начать проекты планируют уже в текущем года. За семь лет они должны быть завершены.
Площадь отданного КПД участка составляет 6,78 гектара. Инвестору предстоит возвести не более 42 тыс. кв. м жилья, реконструировать местную школу и существующий детский сад. При этом нужно снести 3,4 тыс. кв. м аварийного жилья.
«В результате комплексного развития 76 семей, проживающих в аварийном жилом фонде, обретут новые квадратные метры или выберут денежную компенсацию в соответствии с положениями жилищного законодательства», — обещал ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Вострецова (в него входит этот участок) утвердил еще в феврале 2020 года экс-мэр Ульфат Мустафин. Как следует из документа, тогда планировалось возвести пять 16-этажных высоток по улице Орджоникидзе, подземно-надземный паркинг на 260 мест и еще один подземный — на 180 мест. Ветхие двухэтажки при этом снести. Затем — на улице Интернациональной — должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс (его, судя по всему, будет строить уже не застройщик). Чтобы обеспечить жильцов местами в детских садах и школах, было предложено реконструировать местный лицей № 58 — так, чтобы число его мест увеличилось с 1496 до 1600 — и одного из детских садов (чтобы вместимость выросла с 279 до 370 детей). Вероятно, пристраивать помещения к зданиям общеобразовательных учреждений также будет не КПД — предоставленный ему участок ограничен улицей Уссурийской, а детский сад и школа находятся за ней.
Для кого-то новость о предстоящем комплексном развитии территории — повод порадоваться за жителей ветхих малоэтажек, которые наконец получили возможность переехать в новые комфортные квартиры, с теплыми полами, новыми трубами и прочими преимуществами современного жилья. Однако другие вспомнят истории, когда долгожданное расселение приносило только разочарование. Ситуации, когда застройщик и жители расходятся в полном удовлетворении друг другом — большая редкость. Дело в том, что расселяться чаще всего приходится на самые окраины (законодательство позволяет выдавать жилье в любом районе города — главное, чтобы оно было в его границах), договориться с компанией не удается, а компенсации, которые выплачивают хозяевам за старые квартиры — просто смешные. Застройщик, получающий даже «золотую» землю, не расположен делиться прибылью с расселяемыми им людьми.
В нашем случае в КПД обещают, что в самом начале, чтобы расселить старые дома, построят только две многоэтажки. Туда и переберутся жильцы. Но это обещания, как будет не самом деле, покажет время. Договор, наделавший столько шума, на обозрение общественности не представлен.
Но уж точно о привычном укладе жизни в квартале придется забыть. Агрессивная многоэтажная застройка порой полностью все меняет: в высотки заселяется толпа людей, в прежде тихом районе становится многолюдно и шумно. Старые деревья на стройплощадке вырубаются, а новое благоустройство и озеленение запаздывает. Плюсом идут временные неудобства для тех, кто остается жить рядом — котлованная грязь, вывозимая на колесах грузовиков, шум, разбитые дороги.
Вот и сейчас уфимцы не очень-то верят в благую весть. В комментариях Ратмиру Мавлиеву, презентовавшему проекты как революционную практику, напомнили, что КРТ — это, в общем, уже известный всем механизм.
«У „Третьего треста“ тоже был договор комплексного освоения территории в поселке 8 Марта. По нему трест построил ЖК Сосны, продал квартиры, а от постройки детского садика отказался по суду. От администрации Уфы на суд никто не явился. Вот так вот осваивают территории и деньги некоторые застройщики и администрация Уфы», — написал в комментариях к посту Мавлиева Радик А.
Еще один уфимец напомнил о перегруженных черниковских школах и детсадах и поинтересовался, планируется ли строить новые (как мы выяснили выше — есть лишь намерения увеличить число мест, добавив порядка 100 в школе и 100 — в детском саду, но делать это будет не застройщик).
Артур Д. вообще считает, что на этом месте не нужны «убогие человейники».
«На самом деле эти старые дома выглядят довольно привлекательно и атмосферно. Было бы хорошо на месте аварийных домов построить новые, но сохранить стилистику», — отмечает он.
Как сообщал ранее Mkset, застройщикам совершенно безразлична атмосфера старых районов. Так, другая компания — ПСК-6 — сейчас в суде добивается снятия охранного статуса со зданий «Ансамбля застройки города Черниковска 1950-х годов» в другой части Черниковки. Вероятная причина этому — желание застроить территорию. Ранее компания просила мэрию выставить несколько кварталов на торги для заключения договора комплексного развития территорий. Но из-за охранного статуса мэрия ответила отказом.
Коренные уфимцы, конечно, хотели бы сохранить все «как было раньше», чтобы застройщики не строили одни лишь «человейники», в которых окна смотрят в окна. К сожалению, Mkset неизвестно о прецедентах, когда вместо снесенных малоэтажных зданий застройщики возводят аналогичные. Как правило, на территориях появляются лишь высотные здания.
КПД — целая строительная империя с большим числом «дочек». У истоков всего стоят Роза Старова и депутат Горсовета Уфы Андрей Егоров. Вместе они владеют фирмой «Комплексное освоение». У Старовой 81,82% уставного капитала, у Егорова — 18,18%. Некоторые источники полагают, что Роза Николаевна Старова — возможная родственница спикера Госсобрания Башкирии Вадима Старова. Однако официальным подтверждением этой информации Mkset не располагает.
«Комплексное освоение» в свою очередь владеет 30% уставного капитала ООО «Капитал-лизинг». В числе учредителей этой компании — физлица Валерий Исламов и Михаил Душак, а также еще четыре юрлица: УК «Медвежье озеро» и три кипрских офшора «Гросворд лимитед», XV Констракшн лимитед и Падворф инвестментс лимитед.
У «Капитал-лизинга» 10 «дочек», в числе которых Трест КПД, УДСК, УММ ОАО КПД, УК УЖХ КПД, УКК ОАО КПД, УКЗ №5 ОАО КПД и УКЗ №3 ОАО КПД.
Ранее сообщалось, что Банк Дом.РФ профинансировал группу компаний «КПД» на 540 млн рублей, чтобы та в рамках программы господдержки низкомаржинальных проектов построила ЖК «Прибрежный».
Компания гордится своим полувековым опытом строительства и миллионами квадратов сданного жилья.
В КПД уверяют, что создают комфортные условия жизни. Однако сайты отзывов и соцсети пестрят рекламациями. Клиенты якобы жалуются на облезающие стены, низкое качество строительства, скудные детские площадки и «технологии времен палеолита».