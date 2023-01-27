Большие аппетиты: почему в Уфе не любят застройщиков

Проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Вострецова (в него входит этот участок) утвердил еще в феврале 2020 года экс-мэр Ульфат Мустафин. Как следует из документа, тогда планировалось возвести пять 16-этажных высоток по улице Орджоникидзе, подземно-надземный паркинг на 260 мест и еще один подземный — на 180 мест. Ветхие двухэтажки при этом снести. Затем — на улице Интернациональной — должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс (его, судя по всему, будет строить уже не застройщик). Чтобы обеспечить жильцов местами в детских садах и школах, было предложено реконструировать местный лицей № 58 — так, чтобы число его мест увеличилось с 1496 до 1600 — и одного из детских садов (чтобы вместимость выросла с 279 до 370 детей). Вероятно, пристраивать помещения к зданиям общеобразовательных учреждений также будет не КПД — предоставленный ему участок ограничен улицей Уссурийской, а детский сад и школа находятся за ней.