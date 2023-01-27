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Published Сегодня, 03:36

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Updated Сегодня, 03:38

Башстат опубликовал показатели рождаемости в районах Башкирии и зафиксировал снижение

27 января 2023, 03:36
Фото: 1MI

Рождаемость в Башкирии снизилась на 8,1%, известно в каких районах рожают меньше всех

При общем снижении есть и районы, где рождаемость растет.

Аналитики башкирского статистического ведомства подвели итоги 11 месяцев 2022 года и пришли к выводу, что по сравнению с 11 месяцами 2021 года снизилась она на 8,1%. Всего за указанный период в республике на свет появилось 32 211 детей, известен пол рожденных, из общего количества 17 052 рожденных — мальчики, а 16 159 девочки, «разрыв» составил почти тысячу.

В среднем по Башкирии коэффициент рождаемости за 11 месяцев 2022 года составил 9.1 на 100 тысяч населения республики, ниже среднего по региону оказался показатель в 34 районах, однако в 29 муниципалитетах показатель превысил «среднюю температуру по больнице».

«Рекордсмены» Башкирии по рождаемости в Бурзянском районе 15,1 на 100 тысяч населения, следом Баймакский район с показателем 12,9, за ним Иглинский (12), следом Абзелиловский и Уфимский (11,7 и 11,3 соответственно).

Что касается самых низких показателей рождаемости, то они зафиксированы в Федоровском районе, где насчитали 5,9 рождений на 100 тысяч жителей. Следом  Салават с показателем 6,8, почти такая же ситуация в Кумертау — 6,9), чуть лучший результат показал Ермекеевский район с показателем 6,8, а замыкает пятерку антилидеров Татышлинский район с показателем 7.

С начала 2022 года в Башкирии младенческая смертность снизилась на 19,7%
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#Ирина Деревянчук#Общество
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