Башстат опубликовал показатели рождаемости в районах Башкирии и зафиксировал снижение

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Аналитики башкирского статистического ведомства подвели итоги 11 месяцев 2022 года и пришли к выводу, что по сравнению с 11 месяцами 2021 года снизилась она на 8,1%. Всего за указанный период в республике на свет появилось 32 211 детей, известен пол рожденных, из общего количества 17 052 рожденных — мальчики, а 16 159 девочки, «разрыв» составил почти тысячу.
В среднем по Башкирии коэффициент рождаемости за 11 месяцев 2022 года составил 9.1 на 100 тысяч населения республики, ниже среднего по региону оказался показатель в 34 районах, однако в 29 муниципалитетах показатель превысил «среднюю температуру по больнице».
«Рекордсмены» Башкирии по рождаемости в Бурзянском районе 15,1 на 100 тысяч населения, следом Баймакский район с показателем 12,9, за ним Иглинский (12), следом Абзелиловский и Уфимский (11,7 и 11,3 соответственно).
Что касается самых низких показателей рождаемости, то они зафиксированы в Федоровском районе, где насчитали 5,9 рождений на 100 тысяч жителей. Следом Салават с показателем 6,8, почти такая же ситуация в Кумертау — 6,9), чуть лучший результат показал Ермекеевский район с показателем 6,8, а замыкает пятерку антилидеров Татышлинский район с показателем 7.