Башстат опубликовал показатели рождаемости в районах Башкирии и зафиксировал снижение

Аналитики башкирского статистического ведомства подвели итоги 11 месяцев 2022 года и пришли к выводу, что по сравнению с 11 месяцами 2021 года снизилась она на 8,1%. Всего за указанный период в республике на свет появилось 32 211 детей, известен пол рожденных, из общего количества 17 052 рожденных — мальчики, а 16 159 девочки, «разрыв» составил почти тысячу.