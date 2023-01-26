Жители 68 субъектов России стали миллионерами за один день

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
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Updated Сегодня, 12:36
Подмосковье возглавляет топ-10 субъектов РФ по численности победителей новогоднего розыгрыша «Мечталлиона» — 21 миллионер. Второе место занимает Москва (13), а третье поделили Ленинградская область, Башкортостан и Краснодарский край (по 11 миллионеров). За ними следуют Новосибирская область (10), Красноярский край (9), Саратовская область (7), Кировская область и Ставрополье (по 6), пишет newsnn.ru.
В Омской, Кемеровской и Ростовской областях, в Ханты-Мансийском АО и Удмуртии — по пять победителей. Миллионерами не стали жители следующих субъектов России: Алтай, Ивановская и Томская области, Чечня и Ямало-Ненецкий АО. Между тем выигрышными оказались в этих субъектах около 233 тысяч билетов на общую сумму в 30 миллионов.
Число проданных билетов с выигрышем в один миллион: 184 — «Почта России», 49 — «Магнит», 15 — «Красное и Белое» и 2 — «Дикси». По миллиону получили также 20 человек, купивших билеты онлайн через мобильное приложение и на официальном портале «Национальной Лотереи».
Победителями первого новогоднего розыгрыша «Мечталлиона» стали более 270 участников, и этот показатель практически втрое выше обещанного организаторами. Выигрышными оказались около четырех миллионов лотерейных билетов на сумму, превышающую 868 миллионов.