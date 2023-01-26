Жители 68 субъектов России стали миллионерами за один день

В Омской, Кемеровской и Ростовской областях, в Ханты-Мансийском АО и Удмуртии — по пять победителей. Миллионерами не стали жители следующих субъектов России: Алтай, Ивановская и Томская области, Чечня и Ямало-Ненецкий АО. Между тем выигрышными оказались в этих субъектах около 233 тысяч билетов на общую сумму в 30 миллионов.