mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Жители 68 субъектов России стали миллионерами за один день

26 января 2023, 12:36
Фото: pxhere.com
Победителями первого новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион» стали свыше 270 россиян из 68 субъектов. Лидером по числу миллионеров оказалось Подмосковье. Один житель региона получил суперприз в сумме 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Подмосковье возглавляет топ-10 субъектов РФ по численности победителей новогоднего розыгрыша «Мечталлиона» — 21 миллионер. Второе место занимает Москва (13), а третье поделили Ленинградская область, Башкортостан и Краснодарский край (по 11 миллионеров). За ними следуют Новосибирская область (10), Красноярский край (9), Саратовская область (7), Кировская область и Ставрополье (по 6), пишет newsnn.ru.

В Омской, Кемеровской и Ростовской областях, в Ханты-Мансийском АО и Удмуртии — по пять победителей. Миллионерами не стали жители следующих субъектов России: Алтай, Ивановская и Томская области, Чечня и Ямало-Ненецкий АО. Между тем выигрышными оказались в этих субъектах около 233 тысяч билетов на общую сумму в 30 миллионов.

Число проданных билетов с выигрышем в один миллион: 184 — «Почта России», 49 — «Магнит», 15 — «Красное и Белое» и 2 — «Дикси». По миллиону получили также 20 человек, купивших билеты онлайн через мобильное приложение и на официальном портале «Национальной Лотереи».

Победителями первого новогоднего розыгрыша «Мечталлиона» стали более 270 участников, и этот показатель практически втрое выше обещанного организаторами. Выигрышными оказались около четырех миллионов лотерейных билетов на сумму, превышающую 868 миллионов. 

Подпишитесь
«Всё разваливается»: как на окраине Уфы годами не могут расселить аварийный дом
Сегодня, 05:21
Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
Вчера, 07:47
В Уфе женщина умерла в больнице, пока ее дочь просила Минздрав разобраться в ситуации
Сегодня, 09:34
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
24 января 10:13
Власти Башкирии уточнили, кто из участников СВО не получит по 200 тысяч рублей
Сегодня, 05:40
В Башкирии ищут подрядчиков для ликвидации незаконных свалок за полмиллиарда рублей
Сегодня, 09:31