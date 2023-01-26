Wink представил главные премьеры первой половины 2023 года

Следующая премьера возвращает зрителей в театральный зал, но на этот раз на сцене — балет. По сюжету сериала «Балет» (18+) в прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить спектакль на сцене главного музыкального театра страны. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным и его семьей. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута, не смотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей и интриг, очень далеких от мира искусства.