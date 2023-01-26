«Вы уехали, а здесь лес рубят»: жители Уфы записали видеообращение президенту Путину

— На территории участка, находящегося в частной собственности, ведётся санитарная очистка от сухостоев и упавших деревьев. Территория, на которой производятся работы, огорожена забором и никак не может являться местом прогулки окрестных жителей. Работы ведутся в рабочее время и не производятся в выходные, вечерние и ранние утренние часы. Для прогулок жителей в лесной зоне администрацией Октябрьского района при содействии ГК «Жилстройинвест» и экоактивистов была обустроена Тропа здоровья, — разъяснили в компании. Что появится на этом месте — в компании не уточнили.