«Вы уехали, а здесь лес рубят»: жители Уфы записали видеообращение президенту Путину

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В соцсетях появилось видеообращение, которое записала группа общественников на имя президента РФ Владимира Путина. Жители требуют остановить вырубку леса в посадке по улице Зорге, которая в данный момент, по их словам, активно там ведется.
В обращении жители стоят у забора некого объекта и поясняют, что это «многострадальная Зорге и ее лес, который пилят со всех сторон» и считают, что в городе продолжаются попытки строить в самом сердце леса».
По словам жителей, они обращались в надзорные органы, и в прокуратуре им якобы пояснили, что проводится санитарная очистка леса, но, по словам авторов видеообращения, «никаких разрешений не выдавалось».
— Владимир Владимирович Путин, помогите нам пресечь эти действия по вырубке нашего леса. Когда вы приезжали в Уфу и встречались с руководителем нашего региона, вы говорили о необходимости защищать окружающую среду. Вы уехали (Путин прилетал в Уфу на прощание с первым президентом РБ Муртазой Рахимовым 13 января - прим.ред.), а здесь рубят лес. Как это сочетается со словами, которые вы говорили? , — вопрошают общественники.
Сетуют неравнодушные уфимцы и на то, что следственный комитет якобы около 14 месяцев «не может завершить расследование уголовного дела в отношении коррумпированных должностных лиц городской власти».
Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфе, где пояснили, что участок леса, о котором идет речь, находится в частной собственности и владеет им, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, ООО СЗ «Зорге Парк-Жилстройинвест».
В самой компании-застройщике также разъяснили ситуацию.
— На территории участка, находящегося в частной собственности, ведётся санитарная очистка от сухостоев и упавших деревьев. Территория, на которой производятся работы, огорожена забором и никак не может являться местом прогулки окрестных жителей. Работы ведутся в рабочее время и не производятся в выходные, вечерние и ранние утренние часы. Для прогулок жителей в лесной зоне администрацией Октябрьского района при содействии ГК «Жилстройинвест» и экоактивистов была обустроена Тропа здоровья, — разъяснили в компании. Что появится на этом месте — в компании не уточнили.
Напомним, уфимские активисты и ранее обращали внимание на проблему вырубки лесов в черте города на местах предполагаемого строительства высоток. Так, в ноябре 2020 года уфимцы протестовали против вырубки леса близ парка Гафури в Уфе, ГК «ЖилСтройИнвест» тогда планировала построить жилой комплекс прямо напротив парка, но жители соседних домов создали петицию с требованием остановить проект. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров поручил в срочном порядке приостановить вырубку деревьев и заявил, что вопрос будет обсуждаться на первом заседании градостроительного совета Башкирии. Судя по соцсетям компании-застройщика, строительство домов на сегодняшний день продолжается.