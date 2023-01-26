«Всё разваливается»: как на окраине Уфы годами не могут расселить аварийный дом

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Уфе жильцов дома № 11 по улице Фурманова, признанного аварийным, не могут расселить больше трех лет. Об этом пишет одна из жительниц дома на сайте онлайн приемной органов власти.
По словам жительницы дома, в двухэтажке «разваливается все», а по техническому паспорту его износ и вовсе составляет 80%.
— Пол продавливается, стены ошметками разваливаются, нет горячей воды уже третью неделю. В ЖЭУ-65, которое нас обслуживает, звонить бесполезно — не делают ничего! Потолок продавлен, трубы все гнилые, течёт вода, — рассказывает уфимка.
Между тем, о расселении жильцов дома, с ее слов, молчат. Так, женщина рассказывает, что якобы по решению суда дату расселения должна установить городская администрация, однако там, с ее слов, «никто ничего не знает».
— Как карточный дом, не сегодня так завтра всё развалится, — заключает уфимка.
Известно, что дом № 11 по улице Фруманова 1935 года постройки и, согласно данным на сайте Фонда развития территории, в 2019 году был признан аварийным, причина — физический износ, с тех пор дом подлежит сносу. Так, в графе плановой даты окончания расселения 64 жителей указано 31 декабря 2023 года, эта же дата указана и в «плановой дате сноса».
Примечательно, что на сайте Фонда развития территории каких-либо данных об управляющей компании дома нет, вместо этого указана запись: «В данный момент домом никто не управляет».
Однако в мэрии города заверили, что обслуживает дом УЖХ Калининского района, также подчеркнули, что на данный момент водоснабжение в доме функционирует. В администрации города ответили, что расселение жильцов по Фурманова, 11 назначено на 30 июня 2023 года.
Напомним, что накануне СК Башкирии возбудил в отношении органов местного самоуправления уголовное дело по статье о халатности. Дело в том, что дом по улице Лермонтова в Уфе был признан аварийным еще осенью 2021 года, его износ также составляет 80%. Несмотря на это, жильцов дома до сих пор не расселили, тем самым нарушив их права и законные интересы, а также подвергнув угрозе их жизни и здоровье.
Кроме того, в начале января после пожара на улице Сазонова в Уфе региональная прокуратура организовала проверку соблюдения пожарной безопасности в жилых домах старой застройки. По мнению надзорного ведомства, власти города должным образом не контролируют состояние данного жилого фонда. Проверить прокуроры намерены более 300 домов.
Ранее мы рассказывали, как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах.