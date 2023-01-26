«Всё разваливается»: как на окраине Уфы годами не могут расселить аварийный дом

Напомним, что накануне СК Башкирии возбудил в отношении органов местного самоуправления уголовное дело по статье о халатности. Дело в том, что дом по улице Лермонтова в Уфе был признан аварийным еще осенью 2021 года, его износ также составляет 80%. Несмотря на это, жильцов дома до сих пор не расселили, тем самым нарушив их права и законные интересы, а также подвергнув угрозе их жизни и здоровье.