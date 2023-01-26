Вегхорст желает перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Нападающий «Манчестер Юнайтед», арендованный у «Бернли», Ваут Вегхорст мечтает стать полноценным игроком манкунианцев.
Как сообщает «Советский спорт», ссылающийся на нидерландские СМИ, 30-летний футболист хочет своим выступлением подтолкнуть руководство в Манчестере осуществить полноценный трансфер. Игрока сборной Нидерландов впечатлила атмосфера и фанаты «красных дьяволов».
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» арендовал Вегхорста в середине января. В сделку не включен пункт о выкупе игрока.