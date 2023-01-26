mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Вегхорст желает перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе

26 января 2023, 14:16
Фото: pxhere.com
Этой зимой 30-летний форвард перебрался из «Бернли» в стан красных дьяволов на правах аренды.

Нападающий «Манчестер Юнайтед», арендованный у «Бернли», Ваут Вегхорст мечтает стать полноценным игроком манкунианцев.

Как сообщает «Советский спорт», ссылающийся на нидерландские СМИ, 30-летний футболист хочет своим выступлением подтолкнуть руководство в Манчестере осуществить полноценный трансфер. Игрока сборной Нидерландов впечатлила атмосфера и фанаты «красных дьяволов».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» арендовал Вегхорста в середине января. В сделку не включен пункт о выкупе игрока.

Подпишитесь
«Всё разваливается»: как на окраине Уфы годами не могут расселить аварийный дом
Сегодня, 05:21
Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
Вчера, 07:47
В Уфе женщина умерла в больнице, пока ее дочь просила Минздрав разобраться в ситуации
Сегодня, 09:34
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
24 января 10:13
Власти Башкирии уточнили, кто из участников СВО не получит по 200 тысяч рублей
Сегодня, 05:40
В Башкирии ищут подрядчиков для ликвидации незаконных свалок за полмиллиарда рублей
Сегодня, 09:31