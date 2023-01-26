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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Уфе женщина умерла в больнице, пока ее дочь просила Минздрав разобраться в ситуации

26 января 2023, 09:34
Фото: 1MI
ЦУР на комментарий женщины обещал предоставить ответ до 27 января, но не успел — женщина ушла из жизни.

На странице главы Башкирия Радия Хабирова появилась просьба от уфимки Маргариты Т. с просьбой разобраться в сложившейся с ее матерью ситуацией. Женщина получала лечение в уфимской больнице № 21, однако, по мнению ее дочери, лечили ее маму не так, как было бы нужно.

— Помогите, пожалуйста, мама лежит в 21 больнице, у нее вода в легких по рентгену, жидкость в брюшной полости, ей с каждым днем все хуже и хуже. Толком лечения нет. Она не может даже встать с кровати, воздуха в легких не хватает. Но лечат ей почему-то почки. Прошу разобраться, — разместила комментарий женщина 25 января.

Сотрудник ЦУР Башкортостан попросил у женщины уточнить данные ее матери, что женщина и сделала. За уточнение ее поблагодарили, и сообщили, что запросили информацию о качестве предоставления медицинских услуг в Минздраве и ответят до 27 января, однако ответ женщине уже не понадобился.

— Запросы ваши теперь ни к чему, мама вчера умерла. В этой больнице не лечат, — написала сегодня утром потерявшая маму уфимка.

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Минздрава Башкирии, где пояснили, что пациентка поступила в стационар 19 января в экстренном порядке.

— В городской больнице № 21 проводились все необходимые мероприятия по диагностике и лечению заболевания с тяжелым течением. Лабораторные и инструментальные исследования проведены в полном объеме в соответствии со стандартами. К сожалению, из-за наличия ряда серьезных хронических болезней и их осложнений, вся проведённая в стационаре терапия не дала результата. Минздрав республики приносит свои соболезнования родным и близким, — сообщили в ведомстве.
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#Ирина Деревянчук#Общество
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