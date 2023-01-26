В Уфе женщина умерла в больнице, пока ее дочь просила Минздрав разобраться в ситуации

На странице главы Башкирия Радия Хабирова появилась просьба от уфимки Маргариты Т. с просьбой разобраться в сложившейся с ее матерью ситуацией. Женщина получала лечение в уфимской больнице № 21, однако, по мнению ее дочери, лечили ее маму не так, как было бы нужно.