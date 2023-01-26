В Уфе выявлено 11 случаев загрязнение воздуха разными веществами

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Эксперты Башгидрометцентра сообщили показатели загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах Башкирии в декабре.
Так, в Уфе за месяц было зафиксировано 11 случаев превышения ПДК. В частности, в пяти случаях превышена была концентрация холоридаводорода, в трех — сереводорода, и по одному случаю — оксида углерода, диоксида азота и этилбензола.
Между тем, в Стерлитамаке в прошлом месяце уровень загрязнения воздуха был близкий к высокому. Было выявлено два случая превышения содержания аммиака в 4,8 раза, также по одному разу превышены были значения диоксида азота и изопропилбензола.
Похожая ситуация наблюдалась в Салавате, где уровень загрязнения, по данным экспертов, был повышенный. В декабре было зарегистрировано также четыре случая превышения ПДК, но уже по этилбензолу.
При этом, в отчете указывается, что среднемесячные концентрации примесей в Уфе, Стерлитамаке и Салавате не превышали ПДК.
Что касается Благовещенска и Туймазов, то в этих городах случаев загрязнения воздуха опасными веществами выявлено не было.