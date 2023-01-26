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Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

В Уфе выявлено 11 случаев загрязнение воздуха разными веществами

26 января 2023, 03:47
Фото: 1MI

В Уфе выявлено 11 случаев загрязнение воздуха разными веществами

Всего в Уфе было зафиксировано 11 случаев превышения допустимых значений.

Эксперты Башгидрометцентра сообщили показатели загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах Башкирии в декабре.

Так, в Уфе за месяц было зафиксировано 11 случаев превышения ПДК.  В частности, в пяти случаях превышена была концентрация холоридаводорода, в трех — сереводорода, и по одному случаю — оксида углерода, диоксида азота и этилбензола. 

Между тем, в Стерлитамаке в прошлом месяце уровень загрязнения воздуха был близкий к высокому. Было выявлено два случая превышения содержания аммиака в 4,8 раза, также по одному разу превышены были значения диоксида азота и изопропилбензола.

Похожая ситуация наблюдалась в Салавате, где уровень загрязнения, по данным экспертов, был повышенный. В декабре было зарегистрировано также четыре случая превышения ПДК, но уже по этилбензолу. 

При этом, в отчете указывается, что среднемесячные концентрации примесей в Уфе, Стерлитамаке и Салавате не превышали ПДК. 

Что касается Благовещенска и Туймазов, то в этих городах случаев загрязнения воздуха опасными веществами выявлено не было.

#Элина Сайфранова#Общество
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