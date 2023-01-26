В Уфе администрация взяла киоск на покраску и продала его, пока бизнес платил аренду

В Уфе возбудили уголовное дело по статье превышение должностных полномочий после того как прокуратура провела проверку по интереснейшему факту. Некий бизнесмен торговал цветами в киоске, землю под который арендовал у города. Дело шло своим чередом, но объект власти решили покрасить, видимо для облагораживания облика города, и переместили его на территорию муниципального бюджетного учреждения «Служба по благоустройству Советского района».