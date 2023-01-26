В Уфе администрация взяла киоск на покраску и продала его, пока бизнес платил аренду

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В Уфе возбудили уголовное дело по статье превышение должностных полномочий после того как прокуратура провела проверку по интереснейшему факту. Некий бизнесмен торговал цветами в киоске, землю под который арендовал у города. Дело шло своим чередом, но объект власти решили покрасить, видимо для облагораживания облика города, и переместили его на территорию муниципального бюджетного учреждения «Служба по благоустройству Советского района».
Однако вместо того, чтобы покрасить торговый павильон, должностные лица его продали и выручили 95 тысяч рублей, которые потратили по своему усмотрению. особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что владелец цветочного ларька продолжал добросовестно платить за аренду.
После проверки проведенной надзорным ведомством, результаты ее поступили в следственный орган, который и возбудил против чиновников уголовное дело, ход и результаты расследования которого будет контролировать прокуратура.