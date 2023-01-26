В прошлом году жители Башкирии приобрели полтонны драгоценных металлов для инвестиций

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Счета в золоте были пополнены на 48 кг, или 233 млн рублей, а в серебре — на 455 кг, или 26 млн рублей. При этом количество совершенных операций с золотом и серебром оказалось примерно одинаковое: на них приходится по 42% от общего числа сделок.
— Особенно хорошо защитные свойства драгметаллов проявляют себя во время турбулентности на рынках — в эти периоды металлы, как правило, начинают расти в цене. Так было в 2008–2011 годах, в разгар пандемии и в первом квартале 2022 года. Если проанализировать график стоимости золота за последние 10-15 лет, то можно увидеть, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережали инфляцию. Таким образом, эффективнее всего вкладываться в этот инструмент на долгий срок — от 3-5 лет, чтобы сберечь свои накопления от девальвации, — председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
— Большинство клиентов — около 98% — открывали ОМС без посещения офиса через СберБанк Онлайн. Тенденция на повышение количества онлайн-операций в 2022 году наблюдается по многим направлениям: кредитование физических лиц, жилищное кредитование, оплата продуктов и услуг и так далее, — управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и в отделениях банка. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. При владении металлом более трех лет клиенту не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.