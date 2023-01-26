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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Власти Башкирии уточнили, кто из участников СВО не получит по 200 тысяч рублей

26 января 2023, 05:40
Фото: 1MI
Накануне, 23 января, глава Башкирии подписал указ о дополнительных выплатах участникам добровольческих отрядов в размере 200 тысяч рублей.

В Минтруда Башкирии пояснили, добровольцы каких батальонов могут рассчитывать на новое единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей от государства.

Так, на странице главы Башкирии Алмаз С. поинтересовался положены ли его брату-добровольцу батальона Барс финансовая поддержка, кроме «полагающихся денежных довольствий согласно контракту минобороны». Ответила на вопрос Альбина Раянова специалист министерства семьи, труда и соцзащиты Башкирии.

В ведомстве подчеркнули, что новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей положена лицам, которые проходят военную службу более 180 дней в башкирских мотострелковых батальонах им. М. Шаймуратова, А. Доставалова, а также в башкирском батальоне оперативного назначения им. С. Юлаева.

Кроме того, Альбина Раянова добавила, что на конец января 2023 года информация о дополнительных выплатах отсутствует.

Напомним, что накануне, 23 января, глава Башкирии подписал указ о допвыплате в размере 200 тысяч рублей раз в полгода. Полагаться она будет добровольцам за нахождение на передовой линии на протяжении 180 дней.

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#Элина Сайфранова
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