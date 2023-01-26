Власти Башкирии уточнили, кто из участников СВО не получит по 200 тысяч рублей

В ведомстве подчеркнули, что новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей положена лицам, которые проходят военную службу более 180 дней в башкирских мотострелковых батальонах им. М. Шаймуратова, А. Доставалова, а также в башкирском батальоне оперативного назначения им. С. Юлаева.