В Башкирии в ДТП с участием кареты скорой помощи серьезно пострадал водитель медиков

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Башкирии произошло ДТП в которое попал УАЗик скорой помощи и отечественный автомобиль Лада Приора. Произошло столкновение в Нефтекамске при выезде на главную дорогу и по предварительным данным виновником происшествия стала как раз таки машина скорой помощи. Пострадал в ДТП как раз таки водитель машины медиков.
Известно какие травмы получил мужчина, у него диагностировали черепно-мозговую травму (закрытую), сотрясение, а также диффузную травму головного мозга. Получил он и травму тазобедренного сустава. Информацию о том какие травмы мужчина получил в происшествии разузнали от собственного источника «Башинформ».
Напомним, в Башкирии в 2021 году произошло страшное ДТП с участием скорой помощи,18 августа, под Уфой в аварии погибли молодой фельдшер и водитель машины скорой помощи Иглинской ЦРБ. После трагедии родственники погибших писали о страшных переработках, а водители-скоропомощники проводили флешмоб, также были вопросы и к техническому состоянию автомашины.