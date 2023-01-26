В Башкирии в ДТП с участием кареты скорой помощи серьезно пострадал водитель медиков

Напомним, в Башкирии в 2021 году произошло страшное ДТП с участием скорой помощи,18 августа, под Уфой в аварии погибли молодой фельдшер и водитель машины скорой помощи Иглинской ЦРБ. После трагедии родственники погибших писали о страшных переработках, а водители-скоропомощники проводили флешмоб, также были вопросы и к техническому состоянию автомашины.