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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Башкирии в ДТП с участием кареты скорой помощи серьезно пострадал водитель медиков

26 января 2023, 12:39
Фото: 1MI
По предварительным данным в происшествии виновата карета скорой помощи.

В Башкирии произошло ДТП в которое попал УАЗик скорой помощи и отечественный автомобиль Лада Приора. Произошло столкновение в Нефтекамске при выезде на главную дорогу и по предварительным данным виновником происшествия стала как раз таки машина скорой помощи. Пострадал в ДТП как раз таки водитель машины медиков.

Известно какие травмы получил мужчина, у него диагностировали черепно-мозговую травму (закрытую), сотрясение, а также диффузную травму головного мозга. Получил он и травму тазобедренного сустава. Информацию о том какие травмы мужчина получил в происшествии разузнали от собственного источника «Башинформ».

Напомним, в Башкирии в 2021 году произошло страшное ДТП с участием скорой помощи,18 августа, под Уфой в аварии погибли молодой фельдшер и водитель машины скорой помощи Иглинской ЦРБ.  После трагедии родственники погибших писали о страшных переработках, а водители-скоропомощники проводили флешмоб, также были вопросы и к техническому состоянию автомашины.

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#Происшествия#Ирина Деревянчук
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