В Башкирии установили ежегодные выплаты донорам

Сегодня, 26 января, депутаты Башкирии приняли изменения в закон «О донорстве крови и ее компонентов в Республике Башкортостан». Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, изменения предполагают ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей донорам, которые безвозмездно сдали кровь более 100 раз.