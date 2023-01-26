В Башкирии установили ежегодные выплаты донорам

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:51
Сегодня, 26 января, депутаты Башкирии приняли изменения в закон «О донорстве крови и ее компонентов в Республике Башкортостан». Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, изменения предполагают ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей донорам, которые безвозмездно сдали кровь более 100 раз.
Всего в Башкирии, по оценкам спикера, насчитывается 160 граждан, которые на регулярной и безвозмездной основе пополняют банк крови.
— По предварительным расчетам, расходы республиканского бюджета на реализацию закона составят 815 тысяч рублей в год. Донорство крови — очень важный и доступный многим вид благотворительности, — Константин Толкачев.
Закон направлен на подпись главе региона и вступит в законную силу после 10 дней со дня его официального опубликования.