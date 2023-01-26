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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Башкирии установили ежегодные выплаты донорам

26 января 2023, 07:48
Фото: 1MI

Депутаты Башкирии приняли закон о ежегодных выплатах донорам крови в 5 тысяч рублей

Соответствующий закон депутаты Госсобрания приняли сегодня, 26 января.

Сегодня, 26 января, депутаты Башкирии приняли изменения в закон «О донорстве крови и ее компонентов в Республике Башкортостан». Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, изменения предполагают ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей донорам, которые безвозмездно сдали кровь более 100 раз.

Всего в Башкирии, по оценкам спикера, насчитывается 160 граждан, которые на регулярной и безвозмездной основе пополняют банк крови.

— По предварительным расчетам, расходы республиканского бюджета на реализацию закона составят 815 тысяч рублей в год. Донорство крови — очень важный и доступный многим вид благотворительности, — Константин Толкачев.

Закон направлен на подпись главе региона и вступит в законную силу после 10 дней со дня его официального опубликования. 

#Элина Сайфранова
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