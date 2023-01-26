В Башкирии планируют расширить меры поддержки участников СВО

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
В правительстве вопрос поддержки участников СВО и членов их семей находится на постоянном контроле, подчеркнула она на заседании в Госсобрании в четверг, 26 января. При необходимости меры социальной поддержки будут расширяться.
В республиканском бюджете на 2023 год на эти цели всего предусмотрено 1,5 млрд рублей. Наибольшее число мер поддержки идут по линии системы образования. Так, в на освобождение семей участников СВО от платы за детский сад выделено 96 млн рублей. В настоящее время 2806 детей бесплатно посещают дошкольные образовательные учреждения.
142 детям, достигшим полутора лет, вне очереди выдали путевки в детские сады. 124 школьника бесплатно пользуются услугами «продленки». 1178 детей посещают кружки без оплаты. 2259 учеников с пятого по 11 класс обеспечены бесплатным горячим питанием – на 2023 год на эти цели предусмотрено 98 млн рублей дополнительно.
Для 136 детей выделили путевки в загородные лагеря, 120 детей участников СВО отдыхали в декабре в Детском оздоровительном центре «Орленок». Всего в 2023 году на отдых детей участников СВО выделено 246 млн рублей.
На 11 января 10 детей перевели в другие школы, которые расположены ближе к их домам. Для этого достаточно подать заявление и предоставить справку из военкомата.
Дети мобилизованных, контрактников и добровольцев могут получить сертификаты на обучение по программам среднеспециального профессионального образования. Этой льготой воспользовался уже 61 ребенок. В 2023 году на сертификаты выделено 60 млн рублей. Их получателями могут стать дети, в том числе усыновленные и приемные действующих, а также погибших и умерших участников СВО.
153 студента среднеспециальных образовательных учреждений получили места в общежитиях, более 500 студентов получают горячее питание в дни посещения учебы.
За помощью в трудоустройстве обратились 107 членов семей участников СВО, 34 из них уже нашли работу. Для таких граждан планируется выдавать в приоритетном порядке образовательные сертификаты на 50 тыс. рублей – для повышения их востребованности на рынке труда.
В Башкирии при решении вопроса о предоставлении мер соцподдержки не учитываются доходы участника СВО.
236 членов семей участников СВО получают социальные услуги на дому – в основном это пожилые (212 человек). Кроме того, бесплатное обслуживание организовано для 24 инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Тем, кто нуждается в стационарном обслуживании, во внеочередном порядке предоставят путевки в дома-интернаты. Всего на социальное обслуживание этой категории в бюджете заложили 100 млн рублей.
63 участнику СВО и 1020 членам семей военнослужащих потребовалась психологическая помощь. Информационную поддержку им оказывают центры «Семья» - с момента объявления частичной мобилизации их перевели на удлиненный режим работы (до 20:00). Центры помогают с оформлением и подачей документов на получение мер поддержки, она провели уже 3100 консультаций. Помимо этого работает круглосуточная линия экстренной психологической помощи, а также для решения бытовых вопросов. Поступило уже 2800 заявок, их отрабатывают на местах силами волонтеров. 33 беременных и 15 кормящих жен участников СВО, а также 424 ребенка получают продукты из молочной кухни.
164 человека получили помощь по финансовым вопросам. 4214 родственников участников СВО получили медицинскую помощь. 111 детей отправили на санаторно-курортное лечение. В 2023 году планируется выдача бесплатных путевок в санатории республики, получить лечение смогут все члены семей участников СВО – мобилизованных, профессиональных и добровольных контрактников. Средства на это в бюджете предусмотрели.
С 2023 года увеличили номинал сертификатов на газификацию домов участников СВО, на учет поставлена 21 семья. Все участники СВО и члены их семей освобождены от оплаты за обращение с ТКО и пеней в случае невнесения платы за ЖКУ и взноса на капремонт многоквартирных домов. 161 семья получила древесину для отопления по льготным ставкам. Кроме этого участники СВО могут приобрести у Фонда жилищного строительства квартиры по цене ниже рынка. Также для них смягчили условия республиканской программы жилстройсбережений: теперь участник СВО могут досрочно снять накопления с выплатой республиканской премии или заморозить участие в программе без штрафных санкций.
Участники СВО освобождены от уплаты налога на одно транспортное средство каждого типа (то есть можно не платить за один автомобиль, один мотоцикл и т. д), для них предусмотрены кредитные каникулы по ранее оформленным займам.
Школьникам и студентам выдали 3127 карт на бесплатный проезд, по ним совершено уже 18 тысяч поездок. Ежемесячно можно совершить не более 60 поездок. На бесплатный проезд детей предусмотрено 166 млн рублей.
Помимо этого семьям участников СВО предоставляется помощь в решении хозяйственно-бытовых вопросов, таких как ремонт жилья, техники, установка освещения и др. Муниципалитеты также оказывают помощь в виде продуктовых наборов, лекарственных препаратов, детского питания, дров, приостановления исполнительных листов и т.д. Семьи получили подарочные наборы на новый год.