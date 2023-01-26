В Башкирии планируют расширить меры поддержки участников СВО

С 2023 года увеличили номинал сертификатов на газификацию домов участников СВО, на учет поставлена 21 семья. Все участники СВО и члены их семей освобождены от оплаты за обращение с ТКО и пеней в случае невнесения платы за ЖКУ и взноса на капремонт многоквартирных домов. 161 семья получила древесину для отопления по льготным ставкам. Кроме этого участники СВО могут приобрести у Фонда жилищного строительства квартиры по цене ниже рынка. Также для них смягчили условия республиканской программы жилстройсбережений: теперь участник СВО могут досрочно снять накопления с выплатой республиканской премии или заморозить участие в программе без штрафных санкций.