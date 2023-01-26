В Башкирии ищут подрядчиков для ликвидации незаконных свалок за полмиллиарда рублей

За ликвидацию незаконной свалки в Сибае предлагают 9,5 млн рублей. За ликвидацию свалки в Стерлитамаке без малого 13 млн рублей, столь невысокая стоимость объясняется тем, что подрядчику предстоит не ликвидировать свалки, а лишь осуществить строительный контроль за их ликвидацией. Ликвидировать же к примеру Свалку в Сибае в рамках нацпроекта «Экология» в конце прошлого года намеревались ликвидировать за 561 млн рублей, но в УФАС поступило несколько жалоб на результаты, в результате чего ведомство постановило, что победитель в качестве подтверждения опыта приложила несоответствующий требованиям договор.