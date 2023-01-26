В Башкирии ищут подрядчиков для ликвидации незаконных свалок за полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
На сайте госзакупок появилось пять тендеров по поиску подрядчиков, которые возьмутся за ликвидацию несанкционированных свалок в пяти городах Башкирии. Стоимость пяти отдельных лотов разнится от 12 до 320 миллионов рублей. Подрядчикам предлагается ликвидировать свалки в городах Сибай, Стерлитамак, Дюртюли, Кумертау и Давлеканово.
За ликвидацию незаконной свалки в Сибае предлагают 9,5 млн рублей. За ликвидацию свалки в Стерлитамаке без малого 13 млн рублей, столь невысокая стоимость объясняется тем, что подрядчику предстоит не ликвидировать свалки, а лишь осуществить строительный контроль за их ликвидацией. Ликвидировать же к примеру Свалку в Сибае в рамках нацпроекта «Экология» в конце прошлого года намеревались ликвидировать за 561 млн рублей, но в УФАС поступило несколько жалоб на результаты, в результате чего ведомство постановило, что победитель в качестве подтверждения опыта приложила несоответствующий требованиям договор.
12 декабря договор на ликвидацию свалки за 529,9 млн рублей все-таки был заключен. В Стерлитамаке история была аналогичной с Сибаем, после перипетий с федеральной антимонопольной службой, контракт с начальной стоимостью в 845 млн рублей был заключен с подрядчиком с дисконтом в 42 млн рублей, работы подрядчик взялся выполнить 803 млн рублей.
Три остальные свалки собираются именно ликвидировать, а если цитировать текст закупки то за указанные суммы подрядчику предстоит «выполнение работ по объекту «Ликвидация несанкционированной свалки в черте городского поселения». Самый дорогой лот свалка в Кумертау — начальная стоимость почти 325 млн рублей, в городе-спутнике Уфы подрядчикам за ликвидацию свалки предлагают 81 млн рублей, а в городе Давлеканово за ликвидацию свалки предлагают 85 млн рублей.