mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Уже 10 февраля: Власти Башкирии сделали важное заявление для семей участников СВО

26 января 2023, 11:49
Фото: 1MI
На странице Радия Хабирова сообщили когда начнется то, чего все так ждут.

Власти Башкирии внесли ясность в сроки получения выплаты в размере 200 тысяч рублей участниками специальной военной операции, положенные военнослужащим спустя 90 дней службы. Вопрос о сроках получения данной выплаты жительница Башкирии задала на странице главы Башкирии, напомнив, что время для осуществления данной выплаты по ее расчетам уже пришло.

Сотрудник рабочей группы при администрации Главы РБ по обращениям жителей в соцсетях Рустем Кучуков пояснил, что выплата в 200 тысяч рублей предназначена бойцам трех республиканский добровольческих батальонов и полагается она каждому по истечении 90 дней со дня подписания контракта.

— Суточные выплачиваются до 10 и до 20 числа каждого месяца, — так Кучуков уточнил сроки выплаты.
Глава Башкирии подписал указ о допвыплате добровольцам 200 тысяч рублей раз в полгода
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Всё разваливается»: как на окраине Уфы годами не могут расселить аварийный дом
Сегодня, 05:21
Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
Вчера, 07:47
В Уфе женщина умерла в больнице, пока ее дочь просила Минздрав разобраться в ситуации
Сегодня, 09:34
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
24 января 10:13
Власти Башкирии уточнили, кто из участников СВО не получит по 200 тысяч рублей
Сегодня, 05:40
В Башкирии ищут подрядчиков для ликвидации незаконных свалок за полмиллиарда рублей
Сегодня, 09:31