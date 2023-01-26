Уже 10 февраля: Власти Башкирии сделали важное заявление для семей участников СВО

Власти Башкирии внесли ясность в сроки получения выплаты в размере 200 тысяч рублей участниками специальной военной операции, положенные военнослужащим спустя 90 дней службы. Вопрос о сроках получения данной выплаты жительница Башкирии задала на странице главы Башкирии, напомнив, что время для осуществления данной выплаты по ее расчетам уже пришло.