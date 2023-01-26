Уже 10 февраля: Власти Башкирии сделали важное заявление для семей участников СВО

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Власти Башкирии внесли ясность в сроки получения выплаты в размере 200 тысяч рублей участниками специальной военной операции, положенные военнослужащим спустя 90 дней службы. Вопрос о сроках получения данной выплаты жительница Башкирии задала на странице главы Башкирии, напомнив, что время для осуществления данной выплаты по ее расчетам уже пришло.
Сотрудник рабочей группы при администрации Главы РБ по обращениям жителей в соцсетях Рустем Кучуков пояснил, что выплата в 200 тысяч рублей предназначена бойцам трех республиканский добровольческих батальонов и полагается она каждому по истечении 90 дней со дня подписания контракта.
— Суточные выплачиваются до 10 и до 20 числа каждого месяца, — так Кучуков уточнил сроки выплаты.