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Тинькофф расширяет стипендиальную программу

26 января 2023, 14:04
В 2023 году Тинькофф расширит ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов - учащихся российских вузов. Количество ее участников вырастет до 200 человек, то есть увеличится в 2,5 раза, а бюджет достигнет почти 60 млн рублей.

Вузы Башкирии также подпадают под действие программы Тинькофф.

Стипендиальная программа Тинькофф - одна из крупнейших негосударственных стипендий в нашей стране. К уже существующим трекам программы - “Разработка” и “Аналитика” - в этом году добавился трек “Информационная безопасность”. На сегодняшний день данное направление является особенно актуальным и одним из самых востребованных в технологических компаниях любых отраслей, включая финансовую, пишет newsnn.ru.  

Выдающаяся академическая успеваемость студента - это ключевой аспект, учитываемый при рассмотрении заявок. Приниматься во внимание будет и участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях, а также работа над собственными проектами по разработке и все другие инициативы . 

Стать участником программы смогут студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры любых вузов РФ. 

Стипендиаты Тинькофф, кроме ежемесячной выплаты в размере 25 тысяч рублей, получат отложенный оффер на стажировку или работу в Тинькофф после окончания стипендии.  

Немаловажно, что стипендиаты становятся частью сообщества талантливых российских студентов. В рамках этого сообщества они получают поддержку от опытного ментора-наставника из компании Тинькофф. Кроме того, участникам предоставляется доступ к закрытым мероприятиям и образовательным материалам Тинькофф - это курсы, лекции и базы знаний. 

Прием заявок на сайте Тинькофф Образования открыт до 23 апреля. Участники должны будут сначала пройти отборочные испытания по нескольким дисциплинам в онлайн-режиме, а затем им предстоит интервью с членами оргкомитета. 

В экспертный совет, который будет выбирать финалистов стипендиальной программы, входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из IT-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций.

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