Тинькофф расширяет стипендиальную программу

Выдающаяся академическая успеваемость студента - это ключевой аспект, учитываемый при рассмотрении заявок. Приниматься во внимание будет и участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях, а также работа над собственными проектами по разработке и все другие инициативы .