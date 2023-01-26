Стало известно, в каком случае участников СВО из Башкирии лишат льгот

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Об этом сообщила вице-премьер — глава регионального Минфина Лира Игтисамова.
«Наши меры поддержки определены таким образом, что предоставляются гражданам, проживающим в Республике Башкортостан. Поэтому при переезде, если они перестают проживать на территории республики, они утрачивают право на получение этих мер», — сказала она на пленарном заседании Госсобрания в четверг, 26 января.
При этом, добавила Лира Игтисамова, в каждом регионе действуют свой «набор», соответственно участники СВО, сменившие место жительства, будут иметь право пользоваться мерами поддержки, установленными в том или ином субъекте России.