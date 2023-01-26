Стало известно, в каком случае участников СВО из Башкирии лишат льгот

«Наши меры поддержки определены таким образом, что предоставляются гражданам, проживающим в Республике Башкортостан. Поэтому при переезде, если они перестают проживать на территории республики, они утрачивают право на получение этих мер», — сказала она на пленарном заседании Госсобрания в четверг, 26 января.