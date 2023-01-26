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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Стало известно, в каком случае участников СВО из Башкирии лишат льгот

26 января 2023, 05:47

Участники СВО из Башкирии потеряют льготы при смене прописки

Механизма сохранения льгот при переезде нет.

Об этом сообщила вице-премьер — глава регионального Минфина Лира Игтисамова.

«Наши меры поддержки определены таким образом, что предоставляются гражданам, проживающим в Республике Башкортостан. Поэтому при переезде, если они перестают проживать на территории республики, они утрачивают право на получение этих мер», — сказала она на пленарном заседании Госсобрания в четверг, 26 января.

При этом, добавила Лира Игтисамова, в  каждом регионе действуют свой «набор», соответственно участники СВО, сменившие место жительства, будут иметь право пользоваться мерами поддержки, установленными в том или ином субъекте России.

#Наталья Балыкова#2#Общество
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