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Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:55

Систему умного видеонаблюдения развернули в Уфе

26 января 2023, 04:43
Фото: МТС
Систему умного видеонаблюдения внедрили в одном из подразделений ведущего российского производителя керамических декоративно-отделочных материалов, компании KERAMA MARAZZI.

Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности на крупном складе в Уфе, включая мониторинг доступа на предприятие, контроль качества производственных процессов и работы персонала.

Система умного видеонаблюдения МТС охватывает внутренние помещения и уличную территорию производства и включает в себя 22 камеры высокого разрешения для мониторинга обстановки на складе, в зоне погрузки и в офисе выдачи заказов. Изображение с камер в режиме онлайн транслируется на рабочее место руководителя, запись видео и звука ведется в круглосуточном режиме, в том числе в темное время суток. Руководство компании и сотрудники службы безопасности могут в любой момент посмотреть весь отснятый материал.

Для обеспечения круглосуточного видеонаблюдения организован защищенный канал передачи данных скоростью 100 Мбит/с и дополнительно оборудовала систему резервными источниками бесперебойного питания, что существенно повышает ее общую надежность: даже в случае отключения электричества камеры будут вести запись.

Видеонаблюдение помогает контролировать соблюдение технологий и производственных процессов, санитарных норм, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварийные ситуации.

— Одно из главных преимуществ нашего решения — его комплексность. С помощью умного видеонаблюдения можно контролировать рабочие процессы, качество обслуживания клиентов, безопасность продукции и сотрудников. Оборудование и сама технологическая платформа, которую мы использовали для KERAMA MARAZZI — это российские разработки, что делает нашу систему видеонаблюдения более надежной и не зависящей от внешних факторов. Подобные умные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими цифровыми продуктами, от видеоаналитики до облаков, — отметил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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