Систему умного видеонаблюдения развернули в Уфе

Система умного видеонаблюдения МТС охватывает внутренние помещения и уличную территорию производства и включает в себя 22 камеры высокого разрешения для мониторинга обстановки на складе, в зоне погрузки и в офисе выдачи заказов. Изображение с камер в режиме онлайн транслируется на рабочее место руководителя, запись видео и звука ведется в круглосуточном режиме, в том числе в темное время суток. Руководство компании и сотрудники службы безопасности могут в любой момент посмотреть весь отснятый материал.