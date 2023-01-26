Президент РФ поддержал идею проведения Всемирного фестиваля студентов и молодежи

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:39
Отвечая на инициативу студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, что прошел в Сочи, Владимир Путин похвалил данную идею. Он отметил, что подобное мероприятие было успешно проведено в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, информирует tass.ru.
Как заявил глава государства, идея абсолютно правильная и она будет поддержана властями. При этом он подчеркнул, что успешность реализации зависит от участников и международных организаций. По мнению президента РФ, события международного уровня объединяют людей. Он добавил, что помощь в организации мероприятия региональными властями важна, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».
Глава страны подчеркнул, что наша страна организовывает международные мероприятия на высоком уровне. Он поблагодарил девушку за идею и пообещал привлечь ее к организации фестиваля в качестве волонтера.