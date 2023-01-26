Президент РФ поддержал идею проведения Всемирного фестиваля студентов и молодежи

Как заявил глава государства, идея абсолютно правильная и она будет поддержана властями. При этом он подчеркнул, что успешность реализации зависит от участников и международных организаций. По мнению президента РФ, события международного уровня объединяют людей. Он добавил, что помощь в организации мероприятия региональными властями важна, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».