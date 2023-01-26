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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Пособия для доноров, изменения в аэропорту и уборка снега

Сегодня, 16:45
О главных событиях 26 января в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов назвал причину, по которой в Уфе уже в течение нескольких недель образуются многокилометровые пробки. Так, по мнению Севастьянова, причина напряженной ситуации на дорогах заключается в аномальном количестве осадков, выпавших за короткое время. Глава ведомства признал, что улицы, которые помогают разгружать основные артерии города, до сих пор остаются неготовыми, «чтобы функционировать». Отметим, что с 26 по 31 января в ночное время в Уфе для проезда будет закрыт ряд  улиц — в указанный период на данных участках пройдут мероприятия по уборке снега.

Сегодня, 26 января, депутаты Курултая приняли закон о выплатах для доноров крови. Так, ежегодную выплату в размере пять тысяч рублей начнут в скором времени получать граждане республики, которые безвозмездно сдали кровь более 100 раз.

В Уфимском аэропорту изменится вход в терминал внутренних авиалиний. Дело в том, что на территории привокзальной площади ведутся строительные работы, в частности идет обустройство навеса. Так, новый вход будет организован справа от выхода из здания терминала прилета и начнет работать с 30 января вплоть до завершения строительства в 2024 году.

В Уфе жильцов дома № 11 по улице Фурманова, построенного ещё в 1935 году, не могут расселить уже больше трех лет. Дом признан аварийным —  согласно техпаспорту объекта его износ превышает 80%, жильцы дома в один голос заявляют, что здесь «разваливается всё». Дом признали аварийным ещё в 2019 году, расселение жильцов, по данным на сайте Фонда развития территории, должно завершиться в 2023 году. Меж тем жильцы высказывают опасения, что дом может развалиться со дня на день.  

На сайте госзакупок появилось пять тендеров по поиску подрядчиков, которые возьмутся за ликвидацию несанкционированных свалок в пяти городах Башкирии. Стоимость пяти отдельных лотов разнится от 12 до 320 миллионов рублей. Подрядчикам предлагается ликвидировать свалки в городах Сибай, Стерлитамак, Дюртюли, Кумертау и Давлеканово. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь. 

#Азамат Нухов
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