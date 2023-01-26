Пособия для доноров, изменения в аэропорту и уборка снега

В Уфимском аэропорту изменится вход в терминал внутренних авиалиний. Дело в том, что на территории привокзальной площади ведутся строительные работы, в частности идет обустройство навеса. Так, новый вход будет организован справа от выхода из здания терминала прилета и начнет работать с 30 января вплоть до завершения строительства в 2024 году.

В Уфе жильцов дома № 11 по улице Фурманова, построенного ещё в 1935 году, не могут расселить уже больше трех лет. Дом признан аварийным — согласно техпаспорту объекта его износ превышает 80%, жильцы дома в один голос заявляют, что здесь «разваливается всё». Дом признали аварийным ещё в 2019 году, расселение жильцов, по данным на сайте Фонда развития территории, должно завершиться в 2023 году. Меж тем жильцы высказывают опасения, что дом может развалиться со дня на день.

На сайте госзакупок появилось пять тендеров по поиску подрядчиков, которые возьмутся за ликвидацию несанкционированных свалок в пяти городах Башкирии. Стоимость пяти отдельных лотов разнится от 12 до 320 миллионов рублей. Подрядчикам предлагается ликвидировать свалки в городах Сибай, Стерлитамак, Дюртюли, Кумертау и Давлеканово. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.