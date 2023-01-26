Первобытная ярость. «Салават» сыграл активно и одержал волевую победу над «Ак Барсом»

С Ю А к Бар с

C o rsi for (CF) 79 59

CF, % 57.25% 42.75%

Голы 5 на 5 0 0

Броски в створ 5 на 5 (БВ) 22 17

PDO, % 100,00% 100,00%

Броски мимо створ а 41 28

Б В вообщ е 33 21

Д о ля БВ в общем числе броско в 44,59% 42,86%

Д о ля БВ 5 на 5 в Corsi fo r 27,85% 28,81%

БВ за минуту в атак е 1.82 1.95

Блокшоты за минуту в защит е 1.67 1.33

Б В после ВВбр 5 на 5 1 1

Б В со входа в зону 5 на 5 2 5

Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 4 4

Перехваты в зоне атаки 5 на 5 1 1

Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 0

БВ первой тройк и 9 5

Б В защитнико в 17 10

П р обросы 5 на 5 3 4

ВВбр после пробросо в 4 3

В х од 5 на 5 15 17

Брак при входе 5 на 5 20 17

Эффективные попытки входа, % 42.86% 50.00%

Вброс 5 на 5 7 3

Брак при вбросе 5 на 5 6 9

Эффективные попытки вброса, % 53,85% 25,00%

Использование входа 5 на 5, % 72,92% 73,91%

Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 30 27

Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 75 68

Эффективные смены в атаке, % 40,00% 39,71%

Вход 5 на 5 с Б В 9 10

В х од 5 на 5 с БВ, % 25,71% 29,41%

Вброс 5 на 5 с Б В 3 1

В б рос 5 на 5 с БВ, % 23,08% 8,33%

Эфф.смены в атаке 5 на 5 с Б В 14 12