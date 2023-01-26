Первобытная ярость. «Салават» сыграл активно и одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Принципиальные клубные и личные противостояния — украшение спорта. «Барселона» против «Реала», Роналду против Месси, «Челси» против «Арсенала» — футбол богат на точки притяжения. Люди спорят, кто круче и хотят быть причастными к победе.
В хоккее сложилась несколько другая ментальность: это более командный спорт, где личность идет после клуба, в одном городе редко бывают две крупные команды, наконец, хоккей элементарно менее популярен.
И в КХЛ, и в НХЛ достаточно принципиальных противостояний, но часто они либо актуальны только в течение нескольких лет, либо не привлекают действительно широкого внимания из-за уровня команд или игроков, либо значимы лишь из-за старой истории.
Например, «Бостон» против «Монреаля». Вроде, команды «Оригинальной шестерки» с фантастической историей. Но «Канадиенс» в последние несколько лет уж слишком окопались в подвалах таблицы. Уже не так интересно.
На стыке веков в России увлекались противостояниями «Металлурга» и «Динамо», а в НХЛ бились «Колорадо» и «Детройт». Но за годы накал спал — менялись и кубковые претензии, и личности за ними.
Почему выделяется именно противоборство «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» — многослойный и сложный вопрос, которым действительно могут заниматься профессиональные социологи и другие ученые.
Во-первых, это продолжение исторического соперничества Уфы и Казани. Которое само по себе имеет национальную и политическую подоплеку. Задачу обыграть соседей ставили буквально на уровне партии еще в конце 70-х.
Во-вторых, фактор игроков: около 50 лет назад за клубы выступали экс-игроки куйбышевского СКА, которые соперничали между собой. А в 21 веке случались громкие и болезненные для болельщиков переходы. Защитника Андрея Зубарева прозвали Иудой.
В-третьих, в 2007–2012 годах это был лучший хоккей в Суперлиге и КХЛ. За команды выступало много бывших энхаэловцев и игроков сборной России и европейских стран. Встречи команд в плей-офф не раз фактически определяли будущего чемпиона.
В-четвертых, цикл из необходимости взять реванш лишь сильнее раскручивался общественностью, прессой и маркетинговыми отделами клубов. В 2017-м появилась отдельная форма, логотип и трофей. В 2019-м КХЛ провела дерби в Швейцарии.
«СЮ» и «АБ» становятся популярнее и вместе с ними растет известность дерби. Сегодня про него знают все в КХЛ. Игрокам и тренерам интересно поучаствовать в чем-то, что сводит с ума два города, и подарить людям праздник.
Это не те клубы, которые радикально обновляют состав каждое лето, и это те клубы, которые стремятся взять Кубок Гагарина. Поэтому у актуальных составов команд тоже появляется необходимость реванша и победы над сильным соперником.
Многолетний интерес общественности, высокий уровень хоккея, значимое место в СМИ и создание клубами шоу на матчах и в сети сделали и делают противостояние актуальным и интересным.
Не дотерпели. Не сыграли по счету. Должны были строже сыграть в обороне.
Подобные тезисы сопровождали несколько последних пресс-конференций Виктора Козлова. Тренер хотел добиться от команды хладнокровной и четкой игры. Это разумно, но разве это единственный вариант?
Против «Ак Барса» уфимцы не выходили терпеть и играть строго, они не пытались повести в одну-две шайбы и засушить остаток игры. Нет, они вышли показать, кто тут хозяева, угомонить наглого Воронкова и заставить психовать Радулова.
И это «Салавату» идет. Нацеленность на ворота, прострелы на пятак, строгий контроль чужой синей в позиционных атаках, высокая скорость, игра без прокатов, оперативный переход в атаку с места отбора или подбора — красиво, напористо, может сработать.
Это вовсе не противоречит умению выстроить плотную среднюю зону 2-2-1, которую некоторые соперники ехидно называют «забором». И в некоторых играх действительно надо уметь потерпеть и отбиться, иногда по-другому никак.
Но Козлов словно недооценивает своих игроков, как будто слишком опасается, что молодые не справятся. Понятно, что у него в составе нет Шипачева или Радулова, что Уфа в принципе не может генерировать много сложных и опасных моментов.
Но они же хотят. На то они и хоккеисты, чтобы жаждать крутой и опасной игры. И как расти по-другому?
Очень приятно видеть, как по-хорошему зол «Салават», вокруг которого полгода руководство выстраивает миф о молодой команде с экспериментальным составом, от которой в этом сезоне ничего такого не ждите.
Как раз молодежь не стушевалась. Один из лидеров «Ак Барса» Артем Лукоянов совсем недавно называл Уфу командой 60-килограммовых хоккеистов, которым место в женской лиге.
Что-то эти легковесные ни разу не испугались ни одной стычки, не повелись на оскорбительные выкрики, а взрослый и крутой Радулов переставал задирать соперника едва в радиусе пары метров оказывался Тимкин.
Шакир Мухамадуллин провел один из лучших матчей в карьере. Он никогда не был так же надежен и мобилен на синей линии. Целых пять бросков по воротам, зряче дирижировал позиционным розыгрышем и помог Сергею Шмелеву сравнять счет.
Данил Башкиров вернулся после травмы и поучаствовал в заварушке после окончания второго периода. Данил Алалыкин в овертайме познакомил Вадима Шипачева с уфимским бортом.
Их звено с Хмелевским оказалось словно создано для вторых периодов и быстрой игры. Сам же Хмелевский с решающим голом в овертайме стал главным героем вечера.
Козлов слывет хладнокровным и сдержанным специалистом. Арена была поражена тому, что тренер заменил вратаря Илью Ежова на четвертого полевого игрока в самом начале овертайма. В дерби! После того, как с трудом сравняли счет!
Спустя пару с половиной минут голкипер снова покинул рабочее место и на сей раз риск уже себя оправдал. Это позволило не только подарить болельщикам восторг после тревожного ожидания, но и избавило от нелюбимых буллитов.
Добавим к этому очередные заработанные удаления на Алалыкине и Иване Дроздове. Получается, что ребята возрастом до 23 лет как раз-таки добыли победу над «Ак Барсом» и именно в условиях активной игры первым номером.
«СЮ» в полтора с лишним раза перебросал соперника и даже мог забивать больше, чем надоевшие два гола, если бы не строгая игра гостей на подборе, мешавшая добиваниям.
«Юлаевцы» одержали и идеологическую победу, дав самим себе пример того, что можно играть и красиво, и эффективно. Хотя бы тогда, когда хватает «физики».
Если восемь с половиной тысяч человек гулом сопровождают очередной вихрь атак, если соперник едва может голову поднять, если от этого кайфуют сами игроки — почему бы так не играть чаще?
Более того, современный «Салават» не способен на тонкие и хитрые маневры в промышленных масштабах, надо создавать побольше «обычных» опасных моментов вместо редких, но очень угрожающих. Игра от атаки в этом смысле логична.
А еще будет интересно в одном из следующих матчей повторить маневр тренерского штаба Зинэтулы Билялетдинова. Гости забросили только одну шайбу, но использовали ложный замах и во время перевода шайбы на другой фланг закрыли обзор вратарю.
Это еще один пример того, как умнее стали играть казанцы после увольнения (или ухода? Так никто и не понял) Олега Знарка, при котором вовсе не чувствовался звездный уровень команды.
По расширенной статистике великой разницы, кроме бросков, между командами нет. Выделяется вклад защитников и несколько лучший вход с контролем у гостей.
|СЮ
|Ак Барс
|Corsi for (CF)
|79
|59
|CF, %
|57.25%
|42.75%
|Голы 5 на 5
|0
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|22
|17
|PDO, %
|100,00%
|100,00%
|Броски мимо створа
|41
|28
|БВ вообще
|33
|21
|Доля БВ в общем числе бросков
|44,59%
|42,86%
|Доля БВ 5 на 5 в Corsi for
|27,85%
|28,81%
|БВ за минуту в атаке
|1.82
|1.95
|Блокшоты за минуту в защите
|1.67
|1.33
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|5
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|4
|4
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|БВ первой тройки
|9
|5
|БВ защитников
|17
|10
|Пробросы 5 на 5
|3
|4
|ВВбр после пробросов
|4
|3
|Вход 5 на 5
|15
|17
|Брак при входе 5 на 5
|20
|17
|Эффективные попытки входа, %
|42.86%
|50.00%
|Вброс 5 на 5
|7
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|6
|9
|Эффективные попытки вброса, %
|53,85%
|25,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|72,92%
|73,91%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|30
|27
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|75
|68
|Эффективные смены в атаке, %
|40,00%
|39,71%
|Вход 5 на 5 с БВ
|9
|10
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|25,71%
|29,41%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|3
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|23,08%
|8,33%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|14
|12
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|13,33%
|12,63%
В этой игре гораздо больше места занимали эмоции и каждый, кто побывал на арене 25 января, подтвердит, что увидел одно из лучших по накалу дерби за последние годы.
Когда фан-сектор вывесил баннер с жестоким баннером по фильму "Убить Билла", стало ясно, что это только превью того, что мы увидим.
Говорят, Александр якобы всегда был таким.
Ничего подобного. Выступая за «Салават», Радулов мог изображать птиц, забивая «Авангарду», но он никогда систематически не залезал под кожу сопернику.
Мелкие зацепы, тычки, ругательства, попытки спровоцировать соперника на нарушение — свитер с номером 47, который теперь точно никогда не повесят на «Уфа-Арене», надел словно Лео Комаров, а не блестящий плеймейкер.
Второй период: Радулов после свистка просто взял и схватил за голову Александра Кадейкина, вспыхнула потасовка. Всегда рациональный и спокойный игровик Кадейкин пошел в заварушку — такое вы увидите только в дерби.
Перерыв между вторым и третьим периодом фактически наступил на пару с половиной минут позже положенного. Команды никак не могли разойтись по раздевалкам, выясняя отношения.
Опять же после свистка Дмитрий Воронков у борта толкает в спину Алексея Пустозерова, за что получает от Григория Панина и в замес врывается Радулов, потом все остальные.
Команды, вроде, успокаиваются, но проезжая к своей лавке капитан «Ак Барса» ни с того, ни с сего бьет клюшкой вратаря Илью Ежова, проезжая мимо него и даже не глядя. Опять же, после свистка.
В третьем периоде бывшая звезда «Салавата» вновь в игровую паузу пытается спровоцировать защитника Павла Коледова. Номер 2 чеканил шайбу на клюшке, чтобы потом отдать ее арбитру. Радулов подъехал и ударил защитнику по клюшке.
Понятно, что это психологические игры. Команды Билялетдинова отличаются не только безжалостной обороной, но и приемами на грани фола. В этом смысле Радулов играет на свою новую команду, потерявшей контроль за ходом матча.
Иначе незачем постоянно идти в конфликт.
Но при этом Радулов не прав.
Во-первых, эти приемы знакомы, бесполезны и он не добыл большинства. Во-вторых, Александр вытворяет это против «СЮ» — единственного клуба, с которым за всю жизнь он брал Кубок. Зарплата важнее уважения, мы поняли.
Иные игроки не празднуют голы в ворота бывших команд, кто-то принципиально выступает только за родной клуб, а Радулов сжег мосты с фан-базой и теперь трибуны скандируют «Раду — пес».
Номер 47 не создал ничего действительного путного по игре, только стал главным символом многочисленных потасовок, обойдя в буллинге даже Дмитрия Воронкова, который выносил мозг башкирскому клубу последние три года.
Игры Радулова смотрел Пустозеров, Алалыкину в спортшколе ставили его в пример, а теперь лучший нападающий в истории «Салавата Юлаева» окончательно стал предателем в глазах тысяч людей, восхищавшихся его игрой.
А их уважением теперь пользуется Григорий Панин — один из самых грязных игроков того самого неприятного билловского «Ак Барса» ранней КХЛ. Как все поменялось за 13 лет! Надо будет перечитать этот текст в 2036 году.
Нападающий — о фолах против себя, силовом приеме против Вадима Шипачева и установке на матч.
— Как игра?
— Великолепно. Буря эмоций и все. Болельщики гнали. Шикарная победа.
— По шкале эмоционального накала как оценишь?
— 100 из 10.
— Как хотели начать? «Салават» казался активнее и агрессивнее, чем обычно.
— Да, мы получили установку: выдвигаемся по одному активно на игроков, не даем им спокойно под контролем раскатываться, чтобы у них было мало времени на принятие решений. Выиграли — значит, удалось.
— В таких эмоциональных играх надо сдерживать себя или наоборот, на волне этого накала идти вперед?
— Нужно, конечно, контролировать эмоции в каких-то моментах. Например, в стычках не отвечать, перетерпеть, заработать удаление. Все ребята профессионалы. Нам сказали это, нужно контролировать эмоции, чтобы они не зашкаливали. Все-таки сдержали немного.
— Приятно было Шипачева хитовать?
— Я просто разозлился, что не получилось в ноль выбежать. Без разницы, кто там был, я бы так же сыграл.
— Как на «Северсталь» выходить после такой игры?
— Так же. С такими же эмоциями, с такой же игрой. Мы сейчас поймали эту нить, главное — не упустить.
— На тебе достаточно часто фолят, сегодня тоже было. О чем это говорит?
— Не знаю, может, я не нравлюсь игрокам соперника, им не нравится, как играю? Поэтому и фолят.
27 января 19:00. СЮ — Северсталь
29 января 16:30. СЮ — Нефтехимик