На приусадебный участок в Башкирии пришел детеныш опасного хищника

Владельцы участка гостя приветили, для безопасности опутали сетью, не причинив детенышу медведя никакого вреда, после чего покормили и сообщили в компетентные органы. О том что на место выехали охотинспекторы выехали на место событий, о чем со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Башкирии сообщил «Башинформ» Известно, что в данный момент решается вопрос о передержке косолапого малыша.