На приусадебный участок в Башкирии пришел детеныш опасного хищника

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В Башкирии на участок жителей села Каран-Елга в Гафурийском пришел неожиданный и потенциально опасный гость. Им оказался годовалый медвежонок, который еще должен был находиться под опекой мамы-медведицы, однако по неизвестной причине на вид истощенное животное вышло к людям и совершенно правильно поступило.
Владельцы участка гостя приветили, для безопасности опутали сетью, не причинив детенышу медведя никакого вреда, после чего покормили и сообщили в компетентные органы. О том что на место выехали охотинспекторы выехали на место событий, о чем со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Башкирии сообщил «Башинформ» Известно, что в данный момент решается вопрос о передержке косолапого малыша.