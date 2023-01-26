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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

На приусадебный участок в Башкирии пришел детеныш опасного хищника

26 января 2023, 09:53
Фото: 1MI

В Башкирии осиротевший медвежонок пришел за помощью на приусадебный участок к селянам

Косолапого малыша опутали сетью и первым делом накормили — он был истощен.

В Башкирии на участок жителей села Каран-Елга в Гафурийском пришел неожиданный и потенциально опасный гость. Им оказался годовалый медвежонок, который еще должен был находиться под опекой мамы-медведицы, однако по неизвестной причине на вид истощенное животное вышло к людям и совершенно правильно поступило.

Видео: видео от читателя ИА "Башинформ"

Владельцы участка гостя приветили, для безопасности опутали сетью, не причинив детенышу медведя никакого вреда, после чего покормили и сообщили в компетентные органы. О том что на место выехали охотинспекторы выехали на место событий, о чем со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Башкирии сообщил «Башинформ» Известно, что в данный момент решается вопрос о передержке косолапого малыша.

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#Общество#Видео#Ирина Деревянчук
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