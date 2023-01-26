Кремль: Путин побеседовал с главой Nord Stream 2

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Песков подтвердил, что Путин и Варниг побеседовали, и что они знакомы.
Таким образом дипломат дал ответ на вопрос, имело ли место это общение в действительности после начала СВО, и будет ли поддерживаться данный контакт, пишет Russian.rt.com.
По словам Варнига, они с главой РФ общались на тему целей, которых хочет достичь РФ на Украине.
Ранее в беседе со студентами МГУ президент России заявил, что цель спецоперации – защитить население и саму РФ от угроз, создаваемых на прилегающих исторических землях.