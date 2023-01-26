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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Кремль: Путин побеседовал с главой Nord Stream 2

Сегодня, 16:30
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин провел беседу с Маттиасом Варнигом, исполнительным директором Nord Stream 2 AG.

Песков подтвердил, что Путин и Варниг побеседовали, и что они знакомы.

Таким образом дипломат дал ответ на вопрос, имело ли место это общение в действительности после начала СВО, и будет ли поддерживаться данный контакт, пишет Russian.rt.com.

По словам Варнига, они с главой РФ общались на тему целей, которых хочет достичь РФ на Украине.

Ранее в беседе со студентами МГУ президент России заявил, что цель спецоперации – защитить население и саму РФ от угроз, создаваемых на прилегающих исторических землях.

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